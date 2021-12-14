CHP’den rapor: Yüksek kurun yükü şirketlere yüklendi

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Merkez Bankası’nın hesaplamalarına göre bankalar ve diğer finans kuruluşları dışında kalan şirketlerin döviz cinsinden yükümlülükleri eylülde bir önceki aya göre 1.3 milyar dolar azalarak 278.3 milyar dolar olurken, döviz varlıkları ise 156 milyar dolarda kaldı. Böylece sektörün döviz pozisyonu eylülde 122.3 milyar dolar açık verdi. Eylül başında 8.30 TL düzeyinde bulunan dolar kuru, eylül, ekim ve kasım ayları ile bu ayın ilk haftasında toplam 5.60 TL artarak geçen hafta 13.90 TL’ye kadar yükseldi. İktidar, “yeni ekonomi politikasıyla” TL’nin değerini serbest düşüşe bırakırken göz ardı ettiği bu açık pozisyon yüzünden reel sektör şimdilik 685 milyar liralık kur zararıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan yeni politikanın bir başka ayağı ise “düşük faiz, yüksek kur” politikasıyla daha fazla ihracat. Rapora göre ekim ayında Türkiye’nin ihracat birim fiyatları bir önceki aya göre yüzde 12 oranında artarken ithalat birim fiyatlarındaki artış ise yüzde 39 olarak gerçekleşti. TÜİK’in ihracat birim değer endeksi ekimde 105.2 olurken, ithalat birim değer endeksi ise 132.9’a kadar tırmandı. Türkiye’nin, “ucuza satıp, çok daha pahalıya mal alan bir ülke olma konumuna” yerleştiği belirtilen raporda “Türkiye’nin emeğinin ve kaynaklarının TL’ye yüksek miktarlarda değer kaybettirilerek yurtdışına ucuza transfer edildiğini” vurgulandı.