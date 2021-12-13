Merkez Bankası dolara müdahale etmişti, maliyeti ortaya çıktı

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası, dolara satım yönünde müdahalede bulunmuştu. Bloomberg HT, MB'nin müdahalede kullandığı dolar miktarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 19:05
Merkez Bankası dolara müdahale etmişti, maliyeti ortaya çıktı
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Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası, dolara satım yönünde dördüncü sefer müdahale bulunmuştu.

Gün içerisinde 14,75'i bulan Dolar/ TL Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 14.13 seviyelerine gerilemişti

HARCANAN PARA AÇIKLANDI

Bloomberg HT, Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinde yaklaşık 2,5 milyar dolar kullandığını aktardı.


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