Merkez Bankası dolara müdahale etmişti, maliyeti ortaya çıktı
Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası, dolara satım yönünde müdahalede bulunmuştu. Bloomberg HT, MB'nin müdahalede kullandığı dolar miktarını açıkladı.
Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası, dolara satım yönünde dördüncü sefer müdahale bulunmuştu.
Gün içerisinde 14,75'i bulan Dolar/ TL Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 14.13 seviyelerine gerilemişti
HARCANAN PARA AÇIKLANDI
Bloomberg HT, Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinde yaklaşık 2,5 milyar dolar kullandığını aktardı.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Arınç canlı yayını terk etti
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- 'Devlet artık karar vermeli'