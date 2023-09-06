CHP’den ‘revize edilsin’ çağrısı: Asgari ücret 18 bin lira olabilirdi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:32

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon rakamlarının Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG)’ın açıkladığı rakamların üzerinde olması ise dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, farkın kaynağının ENAG’ın verilere ulaşmada yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek, verilerin geriye dönük revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ORTA SINIF BİTİRİLDİ”

“Enflasyon verileri en başından beri doğru açıklansaydı, asgari ücret 18 bin TL, memur maaşları da 35 bin TL olabilirdi” diyen Karabat, enflasyon verilerinin saptırılmasının gelir dağılımının daha fazla bozulmasına yol açtığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Karabat: “Milli gelirin yarısı, en üst gelir grubundaki yüzde 20’ye gitmektedir. Orta sınıf bitirildi. Nüfusun büyük kısmı düşük gelire mahkum edildi. Enflasyon ile kaynak transferinin daha net göstergesi olamazdı” dedi.

“AKP ENFLASYONLA MÜCADELE ETMİYOR”

AKP’nin enflasyonla mücadele etmediğini de savunan Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü: “AKP’nin aslında enflasyonla mücadele arzusu da yoktur. Çünkü enflasyon adı konulmamış vergidir. Çalışanlar ve emekliler, varını yoğunu gıdaya, enerjiye, ulaştırmaya ve barınmaya harcıyor. AKP hükümeti de buradan yüksek vergiler toplayarak bütçeyi büyütüyor.”

AKP’li Erdoğan’ın “Enflasyon psikolojiktir” açıklamasına da değinen Karabat; “Enflasyon AKP’nin politikası haline getirilmiştir. Sermaye transferi enflasyon ile sağlanmaktadır. Çalışanlar gözden çıkarılmış, 6 ayda bir gelecek zamma mahkum edilmiştir.”

“ÜCRETLER, AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇEKİLMELİ”

Ekonomik krizin özellikle kamu ve özel sektördeki 30 milyondan fazla çalışanı vurduğunu belirten Karabat; devletin önce bu insanlardan özür dilemesi gerektiğini belirterek; geçmiş enflasyon verilerinin revize edilerek, farkın çalışanlara ödemesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Karabat; “Madem ki rasyonel politikalar diyorsunuz, TÜİK normale dönme işaretleri veriyor, o halde çalışanların ve emeklilerin geçmişe dönük haklarını da verin. Asgari ücret ve emekli maaşlarını derhal açlık sınırının üzerine taşıyın” dedi.