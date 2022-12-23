Doğalgaza bir yıl içinde gelen dört zam vatandaşın faturalarını uçurdu

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Sert kış aylarının kendisini yeni hissettirdiği bugünlerde vatandaş yüksek doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya. Bir yılda yüzde 164.25 zam gören doğalgazda 700 TL’den düşük gelmeyen aylık faturayı düşürmek isteyen yurttaşın tek çaresi battaniyeye dönüş oldu.

Türkiye’de konutların yüzde 70’i doğalgazla ısınıyor. Araştırmalara göre doğalgaz giderleri gıda ve giyim kategorilerinin önüne geçmiş durumda. 2022 yılı içinde kurların yüzde 42, enflasyonun ise yüzde 85 artması doğalgaza da dört kez zam olarak yansıdı. Ocakta yüzde 25, nisanda yüzde 35, haziranda yüzde 30 ve eylülde yüzde 20.4 zam yapılırken toplam artış yüzde 164.25’e ulaştı.

FATURAYI ÖDEYEMİYORUZ

Soğuyan havalara rağmen hâlâ kombisini açmayan vatandaş yüksek faturaları Cumhuriyet’e değerlendirdi:

Türkan Candan emekli maaşıyla yaşayan bir vatandaş. Bir emekli olarak geçinmenin giderek zorlaştığını söylüyor ve “Bir yandan kira ödüyoruz, diğer yandan faturalar var. Henüz kombiyi açmadık. Isınamıyoruz. Evde, yorgan ve battaniyeyle dolaşıyoruz. Düzeleceğimize dair de hiç umudum yok” diyor.

Türkan Candan

Tek bir odada doğalgaz kullanmalarına rağmen faturanın 990 TL geldiğini söyleyen emekli Ahmet Açılan faturaları ödemekte zorlandıklarını anlatıyor ve şunları söylüyor:

Ahmet Açılan

“Aylık maaşım 4 bin 500 lira. Kirada oturuyoruz. Yazıklar olsun diyorum. Babalarımız, dedelerimiz bu ülke için savaşırken biz her tarafı yabancılarla doldurduk. Biz kiralık ev bile bulamaz hale geldik. Aldığımız maaşı, faturalara mı verelim kiraya mı verelim?”

Mustafa Karaca

Zikir Kargın da bu ay 800 lira civarında fatura ödeyen bir emekli. “Havalar soğudukça faturalarım daha da artacak” derken Mustafa Karaca, “Havalar daha da soğuyunca ne yapacağımızı bilmiyoruz. Doğalgaz rezervleri de bana inandırıcı gelmiyor” diyor.

Zikir Kargın

Yasemin Şehmantepe bir otelde çalışıyor. “Kombiyi yaklaşık bir hafta çalıştırdım, 300 liraya yakın fatura ödedim” diyor. Bir yılda yüzde 180 artan elektrik faturalarını da hatırlatarak şöyle devam ediyor:

Yasemin Şehmantepe

“Elektrik de gözardı edilmesin. Doğalgaz faturalarıyla neredeyse eşdeğer. Kar yağınca mecburen daha fazla çalıştıracağız ve faturalar daha yüksek gelecek. Evde hasta bakmama rağmen sık çalıştıramıyorum. Ev sahibi olmama ve evde üç kişi çalışmamıza rağmen zorlukla geçiniyoruz. Yalnızca ekonomik sıkıntılar değil, geçirdiğimiz demokrasi sınavı da gün yüzüne çıktı. 20 yıl önce en azından adalet vardı. ”

ÜMİDİMİZ KALMADI

Özel güvenlik görevlisi Ömer Durman da kombiyi akşamdan akşama çalıştırdıklarını söylüyor ve “Geçen ay 15 gün çalıştırmamıza rağmen 209 lira fatura geldi. Daha soğuk günlerde 600 lirayı geçer. Şu an bile rahatlıkla ödeyemediğimiz faturaları o zaman nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Yurttaşa önem verdiklerini düşünmüyorum. Türkiye’de artık bir şeylerden ümit etme aşamasını da geçtik. Ülkemizde artık umut ortamı da kalmadı” diye konuşuyor.

Ömer Durman

Savaş A. ise 24 yaşında genç bir turizmci. “Her doğalgaz rezervi bulundu haberinin ardından zam haberleriyle karşılaşıyoruz. Rezervlerin bulunmasını da bu sebeple istemiyoruz” diye espri yapıyor ve “Gençler olarak şu an ‘Kaç ülkeye seyahat ettiniz, gündelik hayatınız nasıl’ gibi soruları cevaplandırmamız gerekirken ‘Kombiyi çalıştıramıyoruz’ diyoruz. Bu bizim değil, ülkenin ayıbı” diyor.