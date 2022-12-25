Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti
Sunucu Ece Erken, evine gelen doğalgaz faturasını paylaşarak isyan etti. “Ya hayırdır benim evim bir daire” diyen Erken'e 3 bin 232 TL tutarında fatura geldiği görüldü.
AKP iktidarının politikaları nedeniyle doğalgaza 2022’de yüzde 164 zam geldi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda öldürülmesinden ardından reddi miras ile gündeme gelen Ece Erken de doğal gaz faturasına isyan etti.
Evine 3 bin 232 TL elektrik faturası gelen Ece Erken, sosyal medya hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, “Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!” ifadelerini kullandı.
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