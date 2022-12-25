Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti

25 Aralık 2022 Pazar, 23:47

AKP iktidarının politikaları nedeniyle doğalgaza 2022’de yüzde 164 zam geldi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda öldürülmesinden ardından reddi miras ile gündeme gelen Ece Erken de doğal gaz faturasına isyan etti.

Evine 3 bin 232 TL elektrik faturası gelen Ece Erken, sosyal medya hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, “Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!” ifadelerini kullandı.

