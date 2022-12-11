CHP'li Ahmet Akın, elektrik fiyatlarının enflasyonu katladığını hesapladı

CHP'li Ahmet Akın, Türkiye’de artan hayat pahalılığında aslan payını resmi enflasyon oranını bile ikiye katlayan enerjinin aldığını dile getirdi.

Sarp Sağkal
11 Aralık 2022 Pazar, 02:00
CHP'li Ahmet Akın, elektrik fiyatlarının enflasyonu katladığını hesapladı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022’nin bitmesine sayılı günler kala, bu yıl içinde enerji faturalarına gelen zamları derledi.

İşte detaylar:

  • Elektrik: Konut tarifesine üç, sanayi tarifesine dört kez zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak’ta yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük zammıyla düşük kademe fiyatı yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 artırıldı. Sanayi tarifesine ise yüzde 100 arttı. 1 Nisan’da sanayi tarifesine yüzde 20’lik bir zam daha yapıldı. 1 Haziran’da ise konuta yüzde 15, sanayiye yüzde 25 zam geldi. Son olarak da 1 Eylül’de konut tarifesine yüzde 20, sanayiye yüzde 50 zam yapıldı. Buna göre konutta toplam artış düşük kademede yüzde 89.5, yüksekte yüzde 184.2 oldu. Sanayide ise zam yüzde 433 oldu. Ayrıca tarımsal sulamada artış üç zamla yüzde 142.5 oldu. 

  • Doğalgaz: Tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapıldı. 1 Ocak’ta doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, sanayi tarifesi yüzde 50 zamlandı. 1 Nisan’da da konut yüzde 35, sanayi yüzde 50 zam gördü. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 arttı. Benzer şekilde sanayide toplam zam yüzde 273 olarak hesaplandı. Ayrıca elektrik üretim santrallarının kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49.5’lik son zamla toplam artış yüzde 261’e ulaştı. 1 Eylül’de yapılan zamla birlikte Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konut tarifesi 11, sanayi tarifesi 15 kez zam gördü.

  • Mutfak tüpü: 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı da 1 Ocak’tan 238 lirayken yapılan zamlarla bugün yüzde 37 artışla 326 liraya yükseldi. 

elektrik doğalgaz Mutfak tüpü enerji enflasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler