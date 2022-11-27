Veriler gerçeği gözler önüne seriyor... CHP'li Ahmet Akın: Yurttaş faturayı ödeyemiyor
Yılbaşında elektriğe gelen yüzde 52 zammın yurttaşa nasıl yansıdığı ortaya çıktı. Resmi verilere göre, faturayı zamanında ödeyemeyenler, yüzde 78 oranında arttı. Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Ahmet Akın, "Yurttaş faturayı ödeyemiyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Ocak 2022’de yapılan elektrik zammının ardından faturasını zamanında ödeyemeyen yurttaşların büyük bir artış gösterdiğine işaret etti.
(Ahmet Akın)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi verilerinden aldığı bilgileri paylaşan Akın, şunları kaydetti:
- İlk zamlı fatura şubatta: İktidar 2022 yılının ilk gününde Cumhuriyet tarihimizin en büyük elektrik zammına imza atmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla konutlarda düşük kademede yüzde 52, yüksek kademeye ise yüzde 127 oranında yapılan zam faturalara Şubat 2022 itibarıyla yansımaya başladı. Fahiş zammın yansıtılmadığı Ocak 2022 fatura döneminde 553 bin 917’si konut abonesi olmak üzere toplam 730 bin 701 abone faturasını süresi içinde ödeyemedi.
- Yüzde 55.1 artış: Zammın faturalara yansıtılmasıyla Şubat 2022 fatura döneminde ise 859 bin 532’si konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 39 bin 646 abone faturasını belirlenen süre içinde ödeyemedi. Buna göre konut aboneleri yılbaşındaki fahiş zammın ardından faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı yüzde 55.1 oranında arttı. Faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı iki ay içerisinde yüzde 78.2 oranında arttı. Sanayi abonelerinde faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı 1584’ten 4 bin 519’a yükselerek yüzde 185.3 oranında arttı. Bu veriler yurttaşın enerji faturalarını ödemekte ne kadar zorlandığını gösterirken; sanayicilerimizin de üretimin temel bir girdisi olan enerji giderlerini karşılamakta güçlük çektiğini ortaya koyuyor.
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