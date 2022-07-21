CHP'li Ahmet Kaya: KYK borcunu ödeyenlerden alınan faizler iade edilecek mi?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:10

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, KYK borç faizlerinin silinerek sadece anapara tutarının geri ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Kaya, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerimizin büyük mağduriyet yaşadığı KYK borçlarıyla ilgili faizlerin silinmesine yönelik AKP iktidarına defalarca çağrı yapmış ve her platformda gençlerimizin sesi olmuştu. Son olarak Sayın Genel Başkanımızın ‘KYK borçlarını ödemeyin, biz iktidara geldiğimizde KYK borçlarının faizlerini sileceğiz, sadece anapara ödenecek’ açıklaması AKP hükümetini iyice köşeye sıkıştırmıştır" dedi.

"Kamuoyunda oluşan baskı ve yaklaşan seçimler iktidarı bu konuda adım atmak zorunda bırakmıştır" diyen Kaya, "Milletimizin ve memleketimizin çözüm bekleyen çok sorunu var. Ana muhalefet partisi olarak çözüm önerilerimizi sürekli olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Aslında bir anlamda iktidara yol gösteriyoruz. Ama ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybetmiş iktidar çoğunlukla umursamaz davranıyor, adım atmakta geç kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarında tüm bu sorunları vakit kaybetmeksizin çözeceğiz" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU’NUN KARARLI DURUŞU SAYESİNDE…"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabalarıyla milletin yararına birçok düzenlemenin hayata geçirildiğine de değinen Kaya, “Emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi verilmesi konusunda ‘kaynağı nereden bulacaksınız’ diyorlardı, bugün Genel Başkanımızın ve partimizin çabalarıyla emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeniyor. Yine aynı şekilde taşerona kadro verilmesi konusunda, asgari ücret artışlarında, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasında, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinde, 3600 ek göstergenin verilmesinde Sayın Genel Başkanımızın kararlı duruşunun ve milletvekillerimizin verdiği ısrarlı mücadelelerin büyük etkisi olmuştur. Bizler bu konuların üzerinde durmasaydık 20 yıldır bu sorunları ve talepleri görmezden gelen AKP’nin adım atması söz konusu olmazdı” ifadelerini kullandı.

BORCUNU ÖDEYENLERE ENFLASYON FARKI VE FAİZ TUTARLARI İADE EDİLECEK Mİ?

Kaya, KYK kredi borcunu enflasyon artışı ve faiziyle birlikte ödeyenlere anapara dışındaki tutarın iade edilmesi çağrısında bulunarak, “Okullarından mezun olan birçok gencimiz bir taraftan iş bulma mücadelesi verirken, diğer taraftan da bu borç yükünü sırtlamak zorunda kaldılar. Birçoğu ailesinin desteğiyle veya çeşitli işlerde çalışıp ekonomik şartlarını zorlayarak KYK borçlarını ödediler. Şimdi bu insanlar düzenleme dışı bırakılırsa, ödedikleri enflasyon farkı ve faiz tutarları iade edilmezse ortada büyük bir haksızlık yapılmış olacak. Bu konuda vatandaşlarımızdan yoğun talepler geliyor. 'Biz borcumuzu zor da olsa ödemiştik, ödediğimiz faizler bize geri verilecek mi?" diye soruyorlar. Bu haklı sorular ve talepler görmezden gelinmemelidir. KYK borcunu ödeyen gençlerimize ödedikleri faizler iade edilmelidir" dedi.

ANAPARA TUTARLARINDAKİ KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLMELİDİR

Kredi borcu anapara hesaplamasında bazı kafa karışıklıklarının olduğuna dikkat çeken Kaya, “Gençlerimize ödenen parayla sisteme anapara diye yansıtılan tutarlar arasında farklılıklar var. Birçok gencimizden mesajlar aldık. E-Devlet’ten ekran görüntüsü alıp borç tutarlarını gönderdiler. Aldıkları paranın çok üzerindeki tutarlar anapara diye görünüyor. Umarım, burada bir art niyet yoktur ve bu yanlışlıklar bir an önce düzeltilir. Faiz ve enflasyon farkını anapara tutarı içine gizleme gafletine düşmezler” diye konuştu.