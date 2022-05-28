CHP'li Çakırözer: “Pahalılığın ve zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır"

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:38

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kurulan halk pazarında esnaf ve yurttaşları dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ülkede artık aç kalan falan yok” söylemlerinin aksine pazara gelen vatandaş da esnaf da CHP’li Çakırözer’e geçim sıkıntısından dert yandı.

Emekli bir yurttaş, “Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz” derken bir başka emekli ise “Bir paket çay bir günde 40 liradan 80 liraya çıktı. Emekli bunu nasıl alacak? Emekli aç, aç. Pazar çantam bomboş. Vatandaş ne yiyecek? Emekli tamamen aç! 1 liralık şey 20 lira oldu, 5 liralık şey 40, 50 lira oldu. 40 liralık çay bir günde 80 lira olur mu? Oluyor. Bu kadar olmaz ki. Emekliyi hiç düşünen yok” siteminde bulundu.

“VATANDAŞ DA SATICI DA MEMNUN DEĞİL”

Pazarda kıyafet satan esnaf, “Alan da memnun değil, satan da memnun değil. Bir pijamayı geçen sene 7.5 liraya alıp 10 liraya satıyordum. 2.5 lira kazancım vardı. Bu yıl 20 liraya alıp 25 liraya satıyorum hiçbir kazancım yok. Ben de memnun değilim, alan da memnun değil. Olayın herkes farkında ama çözüm yok” dedi.

“ÇİFTÇİ BİTTİ, ÇİFTÇİ YANDI!”

Pazarda sebze fidesi satan Çaltı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, çiftçi İbrahim Semerci ise yaşadıkları sıkıntıları şöyle aktardı:

“Ben daha önce bu pazara gelebilmek için 300 lira mazot yakıyordum, şimdi 1000 lira yakıyorum. Sebze fidelerini koyduğum kasayı geçen yıl 3 liraya alıyordum, şimdi 10 lira. Geçen yıl 100 liraya yevmiyeci çalıştırıyordum, şimdi 250 lira! Yemeği ile birlikte bir işçinin maliyeti en az 300 lirayı buluyor. Geçen yıl tanesini 30 kuruşa, 50 kuruşa sattığım domates fidesinin fiyatı şimdi 2.5 lira. Artık çiftçi bitti, çiftçi yandı. Bugün pazara getirdiklerim ocak ayının 20’sinde diktiğim ürünler. Ocak ayından beri uğraşıyorum çoluğun çocuğun rızkını çıkarabilmek için. Çıkaracağım çıkarabilirsem. Geçen yıl litresini 7 liraya aldığım mazot şimdi 21.5 lira. Böyle bir şey yok!”

“BİR ÇUVAL UN 500 LİRA OLMUŞ”

Pazarda ekmek satan başka bir üreteci ise “Bir çuval un 500 lira olmuş. Ekmekleri pişirmek için yaktığım yakacağı geçen yıl 5 liraya alıyordum şimdi 25 lira. 1 simit 4 lira ben burada 4 ekmeği, 3 ekmeği 15 liradan satıyorum. Haşhaşlılar daha pahalı. Çünkü daha önce 20 liraya aldığım haşhaş şimdi 50 lira. Buradan kazandıklarımla torunumu okutuyorum” dedi.

“KARPUZU DİLİMLEYEREK SATABİLİYORUZ”

Bir karpuzu 4-5’e bölüp satabildiklerini söyleyen pazarcı esnafı da “Çünkü vatandaş bütün karpuz alamıyor. Dilimi 12 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Kolay değil. Vatandaş alamıyor” diye konuştu.

“BİR AN ÖNCE SEÇİM SANDIĞI GETİRİLMELİDİR”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise ziyaretlerinde yaptığı değerlendirmelerinde “Bu pahalılığın, bu zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır. Artık bu kötü yönetimden kurtulmak için, ülkenin faydası için vatandaşın önüne bir an önce seçim sandığı getirilmelidir” dedi.