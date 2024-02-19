CHP'li Cevdet Akay: 'İktidar bir koli yumurta için yurttaşı kredi kartına muhtaç etti'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Geçim o kadar zorlaştı ki insanların yumurtayı dahi nakit parayla alacak gücü kalmadı. Yumurtayı bile artık kredi kartına borçlanarak alıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:54
CHP'li Cevdet Akay: 'İktidar bir koli yumurta için yurttaşı kredi kartına muhtaç etti'
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük’te yazarcı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Akay’ın konuştuğu pazarcı esnafı, “Vatandaşın alım gücü maalesef kalmadı. Yumurta, fakirin evine giren en ucuz ürünken onun fiyatı bile uçtu. Yumurtayı maliyetinin altında satmamıza rağmen vatandaş nakit parayla evine yumurta dahi götüremiyor. Vatandaşın bu acı durumuna üzüldüğümüz için kredi kartıyla satış dönemini başlattık. Vatandaş o kadar kötü durumda ki borçlanarak yumurta alır hale geldi” dedi.

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“İKTİDAR BİR KOLİ YUMURTA İÇİN VATANDAŞIMIZI KREDİ KARTINA MUHTAÇ ETTİ”

Akay da “Emekli vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğuna göre en çok yaşadığı ikinci şehir olan seçim bölgem Karabük’te emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçim o kadar zorlaştı ki yumurtayı dahi nakit parayla alacak gücü kalmadı. Bundan dolayı da vatandaşlarımız yumurtayı bile artık kredi kartına borçlanarak alıyor. Vatandaşlarımız iktidarın yanlış politikaları karşısında ezilirken her geçen gün daha da yoksul bir hale geliyor. Satıcı ise aylık yüzde 4.5’den kredi kartı komisyonu ödemek zorunda kalıyor. 2018 yılından bu yana, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çarpıklığı vatandaşlarımızı daha da yoksullaştırmış durumda. ‘Yedi sente muhtaç ülkemizi bugünlere getirdik’ diyen iktidar, 75 liralık bir koli yumurta için vatandaşımızı kredi kartına muhtaç etti” ifadelerini kullandı


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