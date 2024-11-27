CHP'li Deniz Yavuzyılmaz 'AKP'den yeni müjde!' diyerek duyurdu: Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda apartman aidatlarına da zam geleceğini tespit ettiklerini duyurdu. Yavuzyılmaz “AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda apartman aidatlarına da zam geleceğini tespit ettiklerini duyurdu.
Yavuzyılmaz’ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
“AK Parti’den yeni müjde!
Apartman aidatlarına zam geliyor!
2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik.
Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor.
Zamdan etkilenecek hane sayısı:
3 Milyon
Zamdan etkilenecek kişi sayısı:
10 Milyon
Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!”
AK Parti’den yeni müjde!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 27, 2024
Apartman aidatlarına zam geliyor!
2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik.
Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen… pic.twitter.com/i05ZtLtI5X
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