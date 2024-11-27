Yurtdışından alışveriş yapanlar dikkat: O tarihten sonra büyük zam...

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:09

Yurtdışından alışveriş yapanlar için önemli bir değişiklik yapıldı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yurtdışından posta veya hızlı kargo ile getirilen ürünlerin kargo ücretleri de artık eşyanın kıymetine dahil edilecek. Bu yeni düzenleme, vergi artışı ve alışveriş limitlerindeki değişikliklerle birleşerek önemli bir adım atılmasını sağlayacak.

VERGİ VE LİMİT DEĞİŞİKLİKLERİ

Geçen ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurtdışından sipariş edilen ürünlerin vergileri yüzde 66 ile yüzde 100 arasında artırıldı ve alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya indirildi. Yeni düzenleme ile birlikte kargo masraflarının da eşyanın kıymetine dahil edilmesi gerekecek.

KARGO ÜCRETİ ÜRÜNÜN KIYMETİNE DAHİL EDİLECEK

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, yurtdışından sipariş edilen ürünlerin kargo ücretleri eşyanın kıymetine eklenerek gümrük işlemine tabi olacak. Kargo ücretinin, ürün fiyatına dahil edilmesi, alışveriş limitinin aşılması durumunda gümrük müşavirliği hizmeti alınmasını zorunlu hale getirecek. Örneğin, yurtdışından 29 Euro değerinde bir kalem alındığında ve 2 Euro’luk kargo ücreti ile birlikte toplamda 31 Euro’ya ulaşan fiyat, alışveriş limitini aşarak gümrük müşavirliği hizmeti alınmasını gerektirecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bu yeni düzenleme, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girecek ve 30 gün sonra geçerli olacak. Kargo ücretlerinin de eşyanın kıymetine dahil edilmesi, alışverişlerde ek bir maliyet getirecek.

30 KİLOGRAM VE ÜSTÜ ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ

Yurtdışından gelen ürünlerin 30 kilogramı aşması durumunda, gümrük ticari kanunlarına tabi olacak ve bu ürünler için ek olarak yüzde 48’lik bir gümrük vergisi uygulanacak. Bu durumda, 30 kilogramı geçen ürünler daha fazla vergiye tabii olacak.