Yurtdışından alışveriş yapanlar dikkat: O tarihten sonra büyük zam...
Yurtdışından alışveriş yapanlar için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık posta ya da hızlı kargo ile Türkiye’ye gelen ürünlerin kargo ücretleri de ürünün kıymetine eklenecek. Bu değişiklik gümrük işlemleri ve vergi yükümlülüklerini etkileyecek. Fiyatların artmasına sebep olacak kararın son tarihi de paylaşıldı.
Yurtdışından alışveriş yapanlar için önemli bir değişiklik yapıldı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yurtdışından posta veya hızlı kargo ile getirilen ürünlerin kargo ücretleri de artık eşyanın kıymetine dahil edilecek. Bu yeni düzenleme, vergi artışı ve alışveriş limitlerindeki değişikliklerle birleşerek önemli bir adım atılmasını sağlayacak.
VERGİ VE LİMİT DEĞİŞİKLİKLERİ
Geçen ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurtdışından sipariş edilen ürünlerin vergileri yüzde 66 ile yüzde 100 arasında artırıldı ve alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya indirildi. Yeni düzenleme ile birlikte kargo masraflarının da eşyanın kıymetine dahil edilmesi gerekecek.
KARGO ÜCRETİ ÜRÜNÜN KIYMETİNE DAHİL EDİLECEK
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, yurtdışından sipariş edilen ürünlerin kargo ücretleri eşyanın kıymetine eklenerek gümrük işlemine tabi olacak. Kargo ücretinin, ürün fiyatına dahil edilmesi, alışveriş limitinin aşılması durumunda gümrük müşavirliği hizmeti alınmasını zorunlu hale getirecek. Örneğin, yurtdışından 29 Euro değerinde bir kalem alındığında ve 2 Euro’luk kargo ücreti ile birlikte toplamda 31 Euro’ya ulaşan fiyat, alışveriş limitini aşarak gümrük müşavirliği hizmeti alınmasını gerektirecek.
YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Bu yeni düzenleme, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girecek ve 30 gün sonra geçerli olacak. Kargo ücretlerinin de eşyanın kıymetine dahil edilmesi, alışverişlerde ek bir maliyet getirecek.
30 KİLOGRAM VE ÜSTÜ ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİ
Yurtdışından gelen ürünlerin 30 kilogramı aşması durumunda, gümrük ticari kanunlarına tabi olacak ve bu ürünler için ek olarak yüzde 48’lik bir gümrük vergisi uygulanacak. Bu durumda, 30 kilogramı geçen ürünler daha fazla vergiye tabii olacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- İktidar harekete geçti
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!