CHP'li Evrim Karakoz: Millet ne alacak, ne yiyecek?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

CHP’li Evrim Karakoz, Aydın’ın Çine ilçesinde pazar yerlerinde esnafı ile bir araya geldi, yurttaşla sohbet etti. “Sebze, meyve fiyatları cep yakıyor. Kime dokunsam, kimle konuşsam herkes haklı olarak bu fahiş fiyatlardan şikâyetçi” diyen Karakoz, “Bu millet ne alacak, nasıl alacak ve ne yiyecek? Artan maliyetler karşısında esnaf fiyat belirlerken utanıyor ama iktidar oralı bile olmuyor” ifadelerini kullandı.

1 yıl içinde yaşanan fiyat artışlarına işaret eden Karakoz, “Tüm vergi gelirlerini ve ülke hazinesini Saray’a ve Saray avanelerine bağlayan AKP iktidarı, vatandaşı fakirleştiriyor. Üretici üretmekten, pazarcı tezgâh açmaktan, vatandaş alışverişten vazgeçme noktasına geldi. Vatandaş 1 kilo domates, 1 kilo üzüm ve 2 adet maydanoz alabilmek için bütün tezgâhları tek tek geziyor. Alım gücü görünenden çok daha fazla düştü. Bunun da tek sorumlusu AKP iktidarı” dedi.

‘NASIL UYUYACAKSINIZ?’

Fiyatların yüksekliğinin yanlış ekonomi ve üretim politikalarından başka bir nedenle anlatılamayacağına değinen Karakoz, “Sürekli yükselen döviz kurları ve fahiş akaryakıt zamları, artan vergi oranları, katmerli gelen faturalar vatandaşın belini büktü. Sebze, meyve fiyatları döviz kurlarıyla, akaryakıt fiyatlarıyla yarışıyor. Artan vergiler, zamlar ve hayat pahalılığı 85 milyonluk ülkeyi vururken; vergi afları, çifte maaşlar, ballı kaymaklı ve garantili ihaleler bir avuç Saray avanesini zengin yaptı. Asgari ücretli ve emekli zaten maaşlarına yeteri kadar zam alamadı. En düşük maaşı alan emekli, maaşını aldığı gün pazara çıksa geçtiğimiz yıl temmuz ayında 250-300 liraya aldığı haftalık ihtiyacını bu yıl ancak 450-600 liraya alabiliyor Vatandaşımız sebze ve meyveyi taneyle, eti ve kıymayı gramla alırken sizler nasıl rahat uyuyacaksınız?” ifadelerini kullandı.

HEPSİ FIRLADI

Karakoz, Temmuz 2022 ile Temmuz 2023 arasında meyve ve sebzede yaşanan artışlara ilişkin de çalışma yaptı. Buna göre bamya yüzde 218 artarak 22 liradan 70 liraya; kabak yüzde 233 artışla 6 liradan 20 liraya; salkım domates yüzde 183 artışla 12 liradan 34 liraya; kayısı yüzde 233 artışla 15 liradan 50 liraya; semizotu yüzde 200 artışla 10 liradan 30 liraya; salatalık yüzde 150 artışla 6 liradan 15 liraya; karpuz yüzde 150 artışla 4 liradan 10 liraya; üzümün kilosu da yüzde 150 artışla 10 liradan 25 liraya çıktı.