Çekimler iptal edilmişti: Görüntüleri sızdıran esnaf belli oldu!
Kapalıçarşı’yı gezen, Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike ekibi, görüntüler sızdırılınca çekimleri iptal etti. Görüntüleri sızdıran esnafın kim olduğu ise belli oldu.
Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti. Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.
Sabah’ta yer alan habere göre, gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.
‘Ünlülerin halıcısı’ denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.
ESNAF DA TEPKİLİ
'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!
- Dövizden TL'ye dönüş için yeni karar
- 'Anayasal düzen tehdit altında mı?'