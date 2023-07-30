Çekimler iptal edilmişti: Görüntüleri sızdıran esnaf belli oldu!

Kapalıçarşı’yı gezen, Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike ekibi, görüntüler sızdırılınca çekimleri iptal etti. Görüntüleri sızdıran esnafın kim olduğu ise belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 10:00
Çekimler iptal edilmişti: Görüntüleri sızdıran esnaf belli oldu!
Abone Ol google-news

Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti. Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.

Sabah’ta yer alan habere göre, gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.

‘Ünlülerin halıcısı’ denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

ESNAF DA TEPKİLİ

'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin'e ateş püskürüyor.


Görevimiz tehlike Kapalıçarşı çekim Esnaf

İlgili Haberler

'Görevimiz Tehlike'nin Kapalıçarşı'daki çekimleri iptal edildi!

'Görevimiz Tehlike'nin Kapalıçarşı'daki çekimleri iptal edildi!
Tom Cruise, Simon Pegg, Henry Cavill... 'Görevimiz Tehlike' ekibi Kapalıçarşı'da...

Tom Cruise, Simon Pegg, Henry Cavill... 'Görevimiz Tehlike' ekibi Kapalıçarşı'da...
Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler?

En Çok Okunan Haberler