CHP'li Faik Öztrak: “‘Faizin en büyük düşmanı biziz’ diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “TCMB'yi işlevsiz hala getirenler, Nastı, pastı derken; Hazine'nin faiz yükü şahlanıyor. ‘Faizin en büyük düşmanı biziz’ diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 01:06
CHP'li Faik Öztrak: “‘Faizin en büyük düşmanı biziz’ diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor”
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK)  faizi yedinci kez yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasından sonra bir mesaj yayınladı.

Öztrak, “TCMB'yi işlevsiz hale getirenler, Nastı, pastı derken; Hazine'nin faiz yükü şahlanıyor. ‘Faizin en büyük düşmanı biziz’ diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor” notuyla ‘Hazine İç Borç Ödeme Projeksiyonu’ grafiğini sosyal medya hesabında paylaştı.

Öztrak’ın paylaştığı tabloda; temmuz ayında Hazine iç borç faizinin 2.175 milyar TL; anaparanın ise 1.611 milyar TL'ye ulaşacağı tahmini yer aldı.


Faik Öztrak TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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