CHP'li Faik Öztrak: 'Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para toplam 400 milyar lira!'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para, toplam 400 milyar TL. Milletin 400 milyar lirası taş atıp kol yormayana verilirken çiftçiye verilen destek 33,6 milyar lira. Esnafa verilen uygun kredi ise sadece 7.7 milyar TL. Yandaşlara, faiz lobilerine verilen para, zor durumdaki çiftçilerimize ve esnafımıza verilenin 10 katı” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın (KKM) , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükünün 91.6 milyar TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.
CHP'li Öztrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İlk 10 ayda milletin bütçesinden; kur koruması diyerek ödenen faiz: 91,6 milyar TL. Yandaşa dövize endeksli gelir garantisi: 37,3 milyar TL. Faiz lobilerine ödenen: 268,3 milyar TL. Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para TOPLAM 400 MİLYAR TL!
Milletin 400 milyar lirası taş atıp kol yormayana verilirken; çiftçiye verilen destek 33,6 milyar lira. Esnafa verilen uygun kredi ise sadece 7,7 milyar TL. Yandaşlara, faiz lobilere verilen para, zor durumdaki çiftçilerimize ve esnafımıza verilenin 10 KATI.
Ne diyorlardı; 'Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa…' Bunların bu millete yaptığını da, Kurt, kuzulara şah olsa yapmaz.
Artık yeter! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; milletimizin kaynaklarını milletimiz için kullanacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracağız."
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- Kıyafetlerine dikkat çekti
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'
- İnternet yasağı yasal mı?