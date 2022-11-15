CHP'li Faik Öztrak: 'Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para toplam 400 milyar lira!'

15 Kasım 2022 Salı, 16:37

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın (KKM) , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükünün 91.6 milyar TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.

CHP'li Öztrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İlk 10 ayda milletin bütçesinden; kur koruması diyerek ödenen faiz: 91,6 milyar TL. Yandaşa dövize endeksli gelir garantisi: 37,3 milyar TL. Faiz lobilerine ödenen: 268,3 milyar TL. Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para TOPLAM 400 MİLYAR TL!

Milletin 400 milyar lirası taş atıp kol yormayana verilirken; çiftçiye verilen destek 33,6 milyar lira. Esnafa verilen uygun kredi ise sadece 7,7 milyar TL. Yandaşlara, faiz lobilere verilen para, zor durumdaki çiftçilerimize ve esnafımıza verilenin 10 KATI.

Ne diyorlardı; 'Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa…' Bunların bu millete yaptığını da, Kurt, kuzulara şah olsa yapmaz.

Artık yeter! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; milletimizin kaynaklarını milletimiz için kullanacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracağız."