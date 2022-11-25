CHP’li Faik Öztrak’tan faiz tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz indirerek, yüzde 9 seviyesine düşürmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, “Yüzde 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu? Yüzde 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi?” açıklamasını yaptı.



"YOKSA BİR AVUÇ YANDAŞ MÜTEAHHİT Mİ YARARLANACAK?"

Öztrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Yüzde 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu? Yüzde 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi? Hadi geçtik bu ahretlik soruları… Bu Yüzde 9 faizden kim yararlanabilecek? Sanayicimiz yararlanacak mı? Tüketicilerimiz yararlanacak mı? Yoksa bir avuç yandaş müteahhit mi yararlanacak?