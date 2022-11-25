CHP’li Faik Öztrak’tan faiz tepkisi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, politika faizinin 150 baz indirilmesinin ardından “Yüzde 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu? Yüzde 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi?” açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz indirerek, yüzde 9 seviyesine düşürmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Öztrak, “Yüzde 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu? Yüzde 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi?” açıklamasını yaptı.
"YOKSA BİR AVUÇ YANDAŞ MÜTEAHHİT Mİ YARARLANACAK?"
Öztrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
- Yüzde 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu? Yüzde 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi? Hadi geçtik bu ahretlik soruları… Bu Yüzde 9 faizden kim yararlanabilecek? Sanayicimiz yararlanacak mı? Tüketicilerimiz yararlanacak mı? Yoksa bir avuç yandaş müteahhit mi yararlanacak?
% 9 faiz de bunları tam olarak ne tuttu?— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 24, 2022
% 9 faizin nassın gereği olduğuna, kim karar verdi?
Hadi geçtik bu ahretlik soruları…
Bu % 9 faizden kim yararlanabilecek?
Sanayicimiz yararlanacak mı?
Tüketicilerimiz yararlanacak mı?
Yoksa bir avuç yandaş müteahhit mi yararlanacak?
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