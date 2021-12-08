Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:37

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, iki seferdir yapılan faiz indirimlerine ilişkin, "Bu faizin öncelikle Hazine’yi rahatlatması, Hazine’nin daha ucuza borçlanmasını sağlaması gerekir, değil mi? Oysa Hazine'nin borçlanma faizinde gerileme şöyle dursun, çok büyük bir artış var" dedi.

Aktaş, hazinenin daha da borçlandığını ifade ederken, "Merkez Bankası’nın indiriminden en çok yararlananlar ise sanki ticari kredi kullananlar gibi görünüyor" dedi.

"BİZ BU FAİZİ KİMİN İÇİN DÜŞÜRDÜK?"

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Merkez Bankası’nın piyasaya yön vereceği varsayılan, faizlerin anası olarak görülen faizi üç buçuk ay öncesinin 4 puan altında. Bu faizin öncelikle Hazine’yi rahatlatması, Hazine’nin daha ucuza borçlanmasını sağlaması gerekir, değil mi? Oysa Hazine'nin borçlanma faizinde gerileme şöyle dursun, çok büyük bir artış var. Faiz indirimi başlamadan önce yüzde 17.67 faizle borçlanan Hazine, dün yaptığı ihalede ancak yüzde 22.70 ile borç bulabildi. Bakar mısınız faizde 5 puanı aşan bir artış söz konusu.

Hazine daha pahalı borçlanıyor da vatandaş çok ucuz kredi mi alıyor, nerede! İhtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde artış olmuş. Ama konut kredisi faizi her zamanki gibi gerilemiş. Merkez Bankası’nın indiriminden en çok yararlananlar ise sanki ticari kredi kullananlar gibi görünüyor.

Ancak unutmayalım; tablomuzdaki veriler Merkez Bankası kaynaklı ve Merkez Bankası tüm bankacılık sisteminin ortalamasına ilişkin verileri yayımlıyor. Dolayısıyla ağırlıkla kamu bankalarından kaynaklanan düşük faizler ortalamayı aşağı çekiyor. Yoksa Merkez Bankası faizi düşürdü diye genele yayılan bir faiz indiriminden söz edilemez.

Merkez Bankası’nın politika faiziyle paralel seyreden bir faiz var; mevduat faizi. Üç ay vadeli mevduatın 17 Eylül’de yüzde 19.10 olan ortalama faizi, 26 Kasım'da yüzde 15.84'e inmiş durumda. Düşüş, 3.26 puan.

Özetlersek... Merkez Bankası faizi düşürmüş ama Hazine daha yüksek faizle borçlanıyor. Acaba Hazineciler “Borç yükümüzü artırdınız” diye Merkez Bankası’na sitem ediyorlar mıdır?

Krediler ucuzladı mı, ne gezer...

TL cinsi mevduatta durmayı tercih edenler ise her geçen gün cezalandırılıyor ve adeta başka alanlara kaymaya, örneğin dövize, örneğin altına, teşvik ediliyor.

Bir kez daha sormak gerekmiyor mu şimdi:

“Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?”