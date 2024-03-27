Tarım-Sen açıkladı, Agrobay işçileri ilk kazanımını elde etti

Yayınlanma: 27.03.2024 - 23:09

Güncelleme: 27.03.2024 - 23:09

İzmir Bergama’da sendikaya üye olduktan sonra hiçbir hakları verilmeden işten atılan Agrobay Seracılık işçileri direnişlerinde ilk kazanımı elde etti.



Agrobay işçileri önceki gün yüreyerek Ankara'ya gelmişlerdi. Ankara'da CHP, AKP, İYİ Parti ile görüşmüşlerdi. Tarım-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Agrobay işçilerinin ilk kazanımı

Basına, kamuoyuna, tüm emekçi halkımıza ve Agrobay işçilerinin mücadelesini takip eden herkese;

Agrobay Seracılık’ta çalışırken sendikamıza üye olduğu için Ağustos ayı maaşları, izin-mesai hakları ve tazminatı verilmeden ve kod46 ile işten atılan işçilerin haklarını almaya yönelik başlattıkları direniş yedi ayı aşkın bir zamandır sürüyor.

Bugüne kadar çok çeşitli girişimlerimiz olmasına rağmen Agrobay ile herhangi bir muhattaplık kuramamış, bize verilen çeşitli sözler olmasına rağmen haklarımızı alamamıştık. Bu sebeple, son çaremiz olarak 18 Mart 2024 tarihinde Bergama’dan Ankara’ya doğru bir yürüyüş başlattık. 25 Mart 2024 tarihinde Ankara’ya ulaşan yürüyüş heyetimiz burada Çalışma Bakanlığı ve siyasi partilerin genel başkan yardımcıları düzeyinde birer görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelere bağlı olarak Agrobay işletmesi işçilerin avukatı ile şirketin avukatının görüşmesi ve bir mutabakat yapılması yönünde adım attı. İşçilerin alacaklarına dair hesaplama tablosunu şirkete ilettik ve böylece müzakere zeminimiz başlamış oldu.

"HAKLARIMIZIN İLK BÖLÜMÜNÜ ALDIK"

Gelinen aşamada, bugün itibariyle işçi arkadaşlarımızın Ağustos ayı maaşları ve yıllık izinleri ödenmiştir! Agrobay işçileri aylarca yoksulluk, işsizlik, kimsesizlik gibi sorunlarla; fiziksel ve yargısal zor mekanizmalarıyla boğuşmasına rağmen mücadele direncini sürdürmüş, haysiyetli duruşlarından taviz vermemiştir. Aylarca süren bir direniş ve bitti denilen, olmaz denilen, verilmez denilen yerde büyük bir ısrar ve iradeyle, kolektif çaba ve emeğimizle bu mücadeleyi var ettik. İşçilerin sürdürdükleri kararlı mücadele, kamuoyunun bu mücadeleyi sahiplenmesi ve desteklemesiyle birlikte haklarımızın ilk bölümünü aldık.

"İLK KAZANIMIDIR"

Bu kazanım Agrobay işçilerinin ilk kazanımıdır, bu açıdan önemli ve tarihidir. Ancak yeterli değildir. İşçilerin hak ettikleri tazminatlar ödenene kadar sürecin takipçisi olacağız. Tazminatlar konusunda yaşanacak olumsuz bir durumda direnişimizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi takip eden tüm kesimlerin bu kazanımımızı ve kalan haklarımızı alana kadar sürecimizi sahiplenmeye davet ediyoruz.

Agrobay işçisi köle değildir!"