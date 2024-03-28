NASA'nın çığır açıcı hedefi: Ay'da tarım gerçek olacak
Gelişen teknolojik etkenlerin ardından NASA, gelecek yıllarda Ay'da kalıcı yaşam sağlanması için ileri adımlar atmaya hazırlanıyor. NASA'nın bir sonraki hedefi Ay'da tarım yapabilmek olacak...
NASA astronotlarının Ay yüzeyinde bitki yetiştirme, deprem takibi yapma ve buz arama çalışmaları için Ay'a ekipman götürmesi planlanıyor. Artemis III misyonu ile astronotlar Ay yüzeyine dönerken, kalıcı bir üs kurmak için araştırmalara başlayacak üç bilim ekipmanını yanlarında götürecek.
İNSANLIK AY'A GERİ DÖNÜYOR
NASA, "Artemis III" misyonunun bir parçası olarak astronotlar tarafından Ay yüzeyinde konuşlandırılacak ilk bilim araçlarını seçti.
Apollo görevlerinden bu yana Ay'a ayak basması planlanan ilk astronotlar, Ay'da bitki yetiştirme çalışmaları için bir araç, bir su buzu dedektörü ve Ay depremlerini ölçmek için bir Ay sismometresi gibi bir dizi ekipmanla birlikte gönderilecek.
ARTEMİS III AY'DA BİLİM HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK
NASA, Artemis programının insanları Ay'a geri döndürmesi için üç temel bilim hedefi belirledi:
- Gezegenin oluşum süreçlerini anlamak
- Ay kutuplarındaki uçucu maddelerin karakterini ve kökenini anlamak
- Keşif risklerinin araştırılması ve azaltılması
Üç cihazın, şu anda 2026'da fırlatılması hedeflenen Artemis III misyonunun yükünün bir parçası olması bekleniyor.
AY DİELEKTRİK ANALİZÖRÜ
Ay'ın güney kutbundaki gölgeli kraterlerde su buzunun bulunduğu biliniyor ve bu buzun toplanması, Ay'da insan yerleşimlerinin kurulmasının anahtarı olarak görülüyor.
Bu buz yalnızca bir içme suyu kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda astronotların nefes alması için oksijen de sağlayabilecek.
Cihaz, Ay'ın yüzeyi hakkında bilgi toplayacak, Ay dönerken Güneş'in değişen açısının neden olduğu değişiklikleri izleyecek ve don veya buz birikintilerini arayacak.
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