CHP'li Gürer: 'Üretici ürün fiyatının artmasını değil, maliyetlerin düşürülmesini istiyor'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:38

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer’in dinlediği üreticiler, sürekli artış gösteren mazot, gübre ve tohum fiyatlarının üreticinin belini büktüğünü söylediler ve tarımda sürdürülebilirlik giderek zorlaşıyor diye konuştular.

Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan genç bir çiftçi ise üniversite eğitimini yarıda bırakarak çiftçilik yapmaya başladıklarını ancak yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücünün daraldığını bu durumun üreticiyi olumsuz etkilediğini anlattı.

MEMURİYETTEN SONRA ÇİFTÇİĞE BAŞLADI UMDUĞUNU BULAMADI

Ulukışla’da 6 yol önce memuriyet sonrası üretim yapmaya başlayan üretici, maliyet artışlarına dayanamayarak çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını belirtirken, bir kiraz üreticisi ise bölgede kiraz fiyatları geçen yıllara göre don sonucu daha az ürün olmadı ile İyi gibi görünmesine rağmen maliyetteki artışlar ve düşük üretim nedeniyle kar edemediğini anlattı. Üniversiteyi bırakıp tarıma yönelik genç bir üreteci de girdilerin yüksek ve insanların alım gücünün düşük olmasından yakındı.

MALİYET ARTIŞI, ÜRETİMİ ZORA SOKTU

Gürer ile bahçede sohbet eden çiftçilerden , “Baba mesleğini devam ettirmek istedik. Çiftçiliği 5-6 yıl yaptıktan sonra girdi maliyetinin çok artması nedeniyle geriye gittik ve çiftçiliği bırakmak zorunda kalıyorum.. Çünkü mazot, gübre ve tohum fiyatları aşırı derecede arttı, gelirler ise giderleri karşılayamadığı için çiftçilik sürdürülebilir değil ” diyerek, tarım sektöründe yaşanan sorunları dikkat çekti.

ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADIM

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan genç bir üretici ise maliyet artışları ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların alım gücünün düşük olmasından yakındı. İlçede 60-70 dekar alanda sulu tarım yapmaya gayret gösterdiklerini belirten genç çiftçi, “Kuru tarım yapılan alanlara baktığımızda biz onlara göre avantajlı görünüyoruz. Domates,çilek ve bazı diğer sebzelerin üretiyoruz. Girdi maliyetleri çok yüksek. Ürün pahalı olması bizi sevindirmiyor. Biz maliyetin düşük, ürün fiyatının da düşük olmasını istiyoruz. Pahalı olsa sorun çünkü satılmıyor. Ucuz olsa sorun çünkü kar edemiyoruz. Çok sıkıntı bir dönemdeyiz. İl tarım müdürlüğü 5 dönüm için bahçe kurumu yapıyor ama bu destek yeterli değil. Niğde’nin mutlaka IPARD projesine dahil olması şart.Avrupa Birliği Kırsal Destekleme Projesine bölge illerinden bir Niğde alınmadı.Tarım kenti Niğde IPARD mahrum bırakıldı ” dedi.

TOKER: “ÇİFTÇİ MALİYET ARTIŞI VE YÜKSEK ENFLASYONDAN ŞİKAYETÇİ”

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise çiftçinin en önemli iki şikayetinden birini maliyet artışı, diğerinin ise yüksek enflasyon olduğuna değindi. Toker, ilçede çilek üretiminin artması için üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi sayısındaki düşüşe de işaret eden Toker, tarımda iyi bir planlama yapılarak, hem girdi maliyetlerinin azaltılması hem de üreticinin yeniden tarıma dönmesinin sağlanmasınınmümkün olduğunu ifade etti.

GÜRER: “ÜRETİCİ DERTLİ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise üreticileri köy kasaba gezerek tarlada bahçede yerinde dinlediğini,çiftçi ve üreticinin toprağına sahip çıkmak istediğini ancak gider artışına uygun gelir sağlanamamanın sıkıntısı içinde olduklarını söyledi.Tarım stratejik bir alan diyen CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer giydiren ve doyuran sektör olarak tarıma doğru,zamanında ve gerçekçi destekler verilmesi gerektiğini,AKP’nin tarımda yanlış politikalarının hem üreticiyi,hemde tüketiciyi sıkıntılı ,zor bir döneme soktuğunu kaydetti.

NİĞDE’NİN İPARD KAPSAMINA ALINMASI ŞART

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin patates, elma, lahana,fasulye ve çavdar üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda kirazda ise 7’inci sırada olduğunu belirtti. Gürer, “Tabii ki böylesine önemli bir tarım ilinde çiftçilerin de sorunları var. Bizler de bu sorunları kendileriyle bire bir görüşerek dinliyoruz ve gündeme getirilmesini sağlıyoruz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi olan IPARD Projesinde Niğde’nin olmaması, Niğdeli üreticiler için ciddi bir dezavantaj olarak görünüyor. Buna rağmen bölgede çiftçiler atadan gelenek olarak toprağa bağlı oldukları için üretmeye devam ediyor.Niğde 42 il içinde olduğu lisanslı depoculukta da unutulan iller arasında.Sulama suyu sorunu var.Toplulaştırma sorunu var.Yeraltı çıkarılan suyun kuyu ruhsat sorunları var.Birde ürettiği ile kazanç arasında denge bozulunca sıkıntılar artıyor ” dedi.