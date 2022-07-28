Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne atama
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin atanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan bazı konumlara da yeni isimler getirildi.
Bakanlık bünyesindeki Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğü’ne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Ali Köse atandı.
Ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı başkan yardımcılığına Ramazan Güngör’ün ataması gerçekleştirildi.
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