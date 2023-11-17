CHP'li Karakoz: Yurttaşı battaniye bekliyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

CHP’li Karakoz’un çalışmasına göre 2018’de 1 metreküp doğalgaza 1 lira 45 kuruş ödeniyordu. Bu yıl zam gelmezse 1 metreküp doğalgaz için 2018’e göre yüzde 223 artışla 4 lira 63 kuruş ödenecek. Soba kurmak isteyenlerin giderleri ise daha fazla artacak. 2018’de 550 lira olan 1 ton odunun fiyatı, bugün yüzde 681 artışla 4 bin 300 liraya çıktı. 900 lira olan 1 ton kömür fiyatı yüzde 844’lük artışla 8 bin 550 liraya, ev tipi kovalı kömür sobasının fiyatı ise 450 liradan yüzde 622 artışla 3 bin 250 liraya yükseldi.

Karakoz sözlerini şöyle sürdürdü: “En düşük emekli maaşı, asgari ücret ortada. Bundan sonra vatandaşın yapacağı tek iş battaniye altında ısınmaya çalışmak olacaktır. Yeni hükümet sistemi soba değil ocak yaktırıyor.”