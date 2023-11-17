CHP'li Karakoz: Yurttaşı battaniye bekliyor
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçilen 2018’den bu yana kış aylarının en temel gider kalemlerinden doğalgaz, odun, kömür ve soba fiyatlarında büyük artışlar yaşandığına dikkati çeken CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, artık kombiyi yakmanın hayal olduğunu, “Soba yakarız” diyen birçok kişinin ise ne odun ne de kömür alabilecek gücünün kaldığını belirtti.
CHP’li Karakoz’un çalışmasına göre 2018’de 1 metreküp doğalgaza 1 lira 45 kuruş ödeniyordu. Bu yıl zam gelmezse 1 metreküp doğalgaz için 2018’e göre yüzde 223 artışla 4 lira 63 kuruş ödenecek. Soba kurmak isteyenlerin giderleri ise daha fazla artacak. 2018’de 550 lira olan 1 ton odunun fiyatı, bugün yüzde 681 artışla 4 bin 300 liraya çıktı. 900 lira olan 1 ton kömür fiyatı yüzde 844’lük artışla 8 bin 550 liraya, ev tipi kovalı kömür sobasının fiyatı ise 450 liradan yüzde 622 artışla 3 bin 250 liraya yükseldi.
Karakoz sözlerini şöyle sürdürdü: “En düşük emekli maaşı, asgari ücret ortada. Bundan sonra vatandaşın yapacağı tek iş battaniye altında ısınmaya çalışmak olacaktır. Yeni hükümet sistemi soba değil ocak yaktırıyor.”
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