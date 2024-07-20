Küresel kesinti nedeniyle 84 sefer iptal olmuştu... THY’den açıklama!
Dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Dünya genelinde dün yaşanan yazılım sorunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 84 seferi iptal edilmişti.
THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz’’ denildi.
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