Küresel kesinti nedeniyle 84 sefer iptal olmuştu... THY’den açıklama!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:45

Güncelleme: 20.07.2024 - 15:45

Dünya genelinde dün yaşanan yazılım sorunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 84 seferi iptal edilmişti.

THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz’’ denildi.