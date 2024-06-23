CHP’li Karatepe, Şimşek ile görüşecek! Masada neler olacak?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:02

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın önerisiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesi kararlaştırıldı.

Yalçın Karatepe ile Mehmet Şimşek görüşmesi 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Karatepe, görüşmede gündeme getirmeyi planladığı başlıkları Cumhuriyet'e paylaştı.

Bu görüşmenin AKP ile ortak bir ekonomi programı hazırlığı anlamına gelmediğini vurgulayan Karatepe, yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına beklediği zammı, artırılması istenen tarımsal destekleri, TÜİK verilerini, KÖİ projelerini ve Varlık Fonu’nu gündeme getireceklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI

İktidarın, ‘Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız’ açıklamalarını hatırlatan Karatepe, "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğinini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirten Karatepe, “Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz” dedi.

VERGİDE ADALET ÖNERİSİ

Vergide adalet önerisini anlatacaklarını belirten Yalçın Karatepe, "Bugün vergi gelirinin üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu adil olmayan bir vergi. Başta kurumlar vergisi olmak üzere ciddi vergi artışlarının zorunlu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"TARIM DESTEKLER YETERSİZ KALDI"

Karatepe, çay ve hububat fiyatları gibi açıklanan tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını ileteceklerini söyledi. Karatepe, “Mevcut kanunlar diyor ki tarımsal destekler milli gelirin yüzde 1’inden az olamaz. AKP döneminde bu düzenlemeye hiç uyulmadı” dedi.

Çok tartışılan TÜİK verilerinin de bir diğer başlık olacağını aktaran Karatepe, “KÖİ projelerinin kamuya çok büyük yük olduğunu söyleyeceğiz” dedi.

Karatepe, Varlık Fonu’na ilişkin eleştirilerini ileteceklerini ve bunun zamanla tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyeceklerini de belirtti.