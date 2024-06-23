Şimşek, milletin vur beline beline!

23 Haziran 2024 Pazar

Her ne kadar “Kuryelerden ve bahşişlerden vergi almayacağız, şöyle bir düzenleme yapacağız” demiş olsa bile, bu hafta Meclis’e sevk edileceği söylenen yeni vergi paketinin baş mimarı Mehmet Şimşek (şüphesiz arkasında Saray’ın tam onayı var!), çalışanların üç beş kuruşuna bile göz dikecek düzeylere indi. Komik mi komik. Kim bilir başka trajik ne vergilendirmeler tartışıldı!

Fakat günlük işlem hacmi bazen 1 trilyon TL’ye varan borsada, işlem hacminden on binde bir veya iki vergi alınması önerisi bile, borsa spekülatörlerinin para babalarının tepkisini çekti ve sonunda Mehmet Şimşek ekibine “Borsada vergi yok” dedirttiler.

Niye? Alım satımdan büyük kazançlar elde edilmiyor mu borsada? “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” palavrasının reklamını, gelirler idaresi, sadece esnafa, çalışanlara mı yapıyor? Tabii ki!

Borsayı Büyük Para yönetiyor. Hisse senetlerinden parayı Big Para kazanıyor.

Peki on binde 1- 2 gibi en komik bir oranda vergilendirilmesi?

Baktım yazılıp çizilenlere!

HACİM DÜŞERMİŞ!

En alt düzeyde vergi vermemek için Big Para tehdit ediyor özetle!

Hacmin düşmesi kimi ilgilendiriyor, nasılsa hiç vergi almadığı bir alanda hacmin düşmesinden devlete ne?

Yabancılar gelmezmiş.

ABD’ye baktım borsadan para kazananlar vergilerini de ödüyor. Avrupa ülkelerinde de öyle olduğunu düşünüyorum.

Borsa spekülasyon alanı, riski var, hisse senedi düşer kalkar, peki “Spekülatif bir alışverişten vergi almak Türkiye’ye yakışmaz çünkü zaten Türkiye her türlü vergisiz kaçak paranın cirit attığı ve uluslararası kuruluşların kara listesinde olduğu bir ülke” mi diyeceğiz!

Borsaya vergi konusunda yazılıp çizilenlere bakınca aracı kuruluşlardan ve aklı başında borsacılardan “Normaldir, alınmalıdır” diyen de var.

Şimşek korkuyor büyük sermayeye dokunmaya! Normal! Hayatının önemli bir kısmı onların paralarını yönetmekle geçti!

Biz eşit bir milletiz!

Ya yurtdışına çıkış vergisinin 1500-3000 TL arasında olacağı haberleri?

Anayasanın seyahat özgürlüğüne şüphesiz ki aykırı, AYM iptal de edebilir.

Bizde millet içinde ve arasında tam eşitlik var.

Ayrımcılık yok!

Bu nedenle milyarder de bir şişe suya aynı vergiyi ödüyor, 6-10 bin lira alan emekli de!

Bir milyarder de ve emekli veya çalışan da aynı çıkış parasını ödemekte eşittir.

Mahfi Eğilmez’in geliriyle serveti arasında muazzam fark olanlara yönelik gündeme getirdiği “Yüzde 25 vergini ver, kurtul” yasa önerisi Mehmet Şimşek ve Saray’ın kulağına hiç değmez.

Çünkü 2003’te iktidara gelir gelmez yaptıkları ilk iş, bu vergilendirmeyi öngören yasayı iptal etmek olmuştu.

Şimşek, milletin vur beline beline!