CHP'li Ömer Fethi Gürer: ” Çiftçiden çıkan ürün raflarda 3-4 katına satılıyor"

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde de fasulye üreticilerle buluştu.



CHP Gürer’e Karatlı Kasabasında tarlada sorunlarını anlatan fasulye üreticisi Bahtiyar Özşahin, geçen yıl 7 buçuk ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla ürünümüzü sattık.TMO kilosu 8 TL aldı.Genelde TMO’dan çok tüccar ürünü topladı. Çiftçi olarak biz sattıktan sonra rafta fasulye fiyatlar 3-4 kat arttı. Bu yıl TMO üreticiyi koruyup tüccara mahkum olmayacağı bir alım fiyatı açıklamalıdır “ dedi.

GİRDİLER KOŞUYOR

Özşahin “Geçen yıl gübrenin 2 lira, mazotun ise 6 lira civarında idi.bu yıl ise mazotun 25 lirayı, gübrenin ise ton fiyatının 12-13 bin liraya geçtiğini ifade ederek sadece gübre ve mazotta 4-5 kat fiyat artışı olduğunu" söyledi.

Geçen yıl elektriği bugünkünden yüzde 150, ilacı ise yüzde 300 daha aşağı fiyatlarla satın aldıklarını hatırlatan Bahtiyar Özşahin, "Girdi maliyetleri 4-5 kat artarken gecen yıl 7 buçuk 8 lira olan fasulyenin bu yıl girdi maliyetlerindeki artışa göre fiyat belirlenmelidir" diye konuştu.

Fasulye üreticisi Bahtiyar Özşahin, girdi maliyetlerinin 4-5 kat arttığı bir ortamda fasulyenin fiyatının de en az 20-22 lira bandında olması gerektiğini belirterek, “işçilik bile iki katına çıktı. Gelir gider dengesi bozuldu. Biz çok bir şey istemiyoruz. Keşke mazot, gübre, ilaç, elektrik fiyatları bu denli artmasa da biz fasulyeyi 5 liradan satsak” dedi.

GENÇLER TARIMA UZAK

Bahtiyar Özşahin’in oğlu ise babası gibi çiftçilik yapmak istemediğini belirterek, “Gece gündüz demeden çalışıp çabalıyoruz ama maliyetine bile satamıyoruz. Ben babamın yaptığı işi yapmak istemiyorum” diye konuştu.

FASULYE RAFTA PAHALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde’de fasulye üretiminin son yıllarda artarak, ülke genelinde üretim olarak ilk sıralara yerleştiğini ifade etti.

Fasulye üretiminin artmasına rağmen çiftçilerin umduklarını bulamadıklarını aktaran Gürer, “ Çiftçi kazanamıyor.Girdiler maliyetine ürün sattırıyor . Çiftçiden çıkan ürün raflarda 3-4 katına artan fiyatlar ile satılıyor. Tüketici fasulyeyi de pahalıya almak zorunda kalıyor Ya da alamıyor.Böyle giderse fakir fukaranın sofrasında yemek olan fasulye yalnız zengin sofralarında yer bulacak, Çiftçi ise kazanamıyor, maliyetini ancak karşılıyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİYE DESTEK ŞART

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Girdi maliyetleri düşürülmezse çiftçinin sorunları bitmez. Gübreye yine büyük zam geliyor. Gübre sübvanse edilip yarı fiyatına satılmalı, mazota ÖTV kaldırılmalı ve çiftçiye tohum desteği verilmelidir.Elektrik,doğalgaz, akaryakıt artışı çiftçiyi zora sokmaktadır ” şeklindeki önerilerini yineledi.

Gürer, “TMO’nun fasulye alım fiyatını hemen açıklaması gerekli. Halen bölgemizde hasat devam ediyor. TMO fasulyede çiftçinin mağdur olmayacağı bir alım fiyatı açıklamalı. Çiftçi üretiyor. Ancak ürettiği üründen kazanç sağlayamayınca o ürünü ekmekten vazgeçiyor. Bunun sonucunda üretimin azalmasıyla ithalatın yolu açılıyor. Raftaki ürünün fiyatları uçuyor. Fasulyenin bölgede ekimi arttı. Eğer çiftçi bu yıl giderini karşılayamazsa seneye ürün de ekim alanı da daralır. Bu nedenle yerli üreticiyi destekleyip korumak gerekiyor” diye konuştu.