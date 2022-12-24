CHP'li Ömer Fethi Gürer: Süt inekleri kesilince süt üretimi azaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te besicilik sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin bir konuşma yaptı.

Mehmet Gökkaya
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
CHP'li Ömer Fethi Gürer: Süt inekleri kesilince süt üretimi azaldı
Abone Ol google-news

Son bir yılda 1 milyon süt ineğinin kesime gönderildiğini belirten Gürer, “Süt inekleri kesilince süt üretiminin azaldı. Yoğurt bir yılda 5 liradan 25 liraya çıktı” dedi. Üreticiye verilen desteğin yetersiz olduğunu belirten Gürer, “Gittiğimiz köylerde görüyoruz, artık ahırlar boşalmış. Kırsalda kalan son insanlar da büyük kentlerde çalışmaya gidiyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

(Ömer Fethi Gürer)

Artan yem fiyatlarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Gürer, “Bir yem ofisi kurun, hayvancılık yapan işletmelere destek verin” önerisinde bulundu. 


CHP Ömer Fethi Gürer süt

En Çok Okunan Haberler