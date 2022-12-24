CHP'li Ömer Fethi Gürer: Süt inekleri kesilince süt üretimi azaldı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te besicilik sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin bir konuşma yaptı.
Son bir yılda 1 milyon süt ineğinin kesime gönderildiğini belirten Gürer, “Süt inekleri kesilince süt üretiminin azaldı. Yoğurt bir yılda 5 liradan 25 liraya çıktı” dedi. Üreticiye verilen desteğin yetersiz olduğunu belirten Gürer, “Gittiğimiz köylerde görüyoruz, artık ahırlar boşalmış. Kırsalda kalan son insanlar da büyük kentlerde çalışmaya gidiyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.
(Ömer Fethi Gürer)
Artan yem fiyatlarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Gürer, “Bir yem ofisi kurun, hayvancılık yapan işletmelere destek verin” önerisinde bulundu.
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