CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Çifçiler de-kobiler de yeni yıla banka borçları ile girdi'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:18

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2023 yılına yurttaşın borç ile girdiğini, Kobi’lerinde çiftçilerinde bankalara olan borçları ile üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Gürer, 2023 yılının seçim yılı olması nedeni ile iktidarın bozulan dengeleri seçime kadar olumlu kılma çabasına rağmen güneş balçıkla sıvanmayacak kadar sorunların derinleştiğini ve mevcut yönetimin ülkeyi yönetemez duruma erdiğini ifade etti.Seçimle oluşacak yeni bir yönetim anlayışı ile oluşan sorunların aşılabileceğini kaydetti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları kasım ayında 98,5 milyar lira daha artarak 1 trilyon 946 milyar liraya ulaştı. KOBİ’lerin toplam kredi borcunda geçen yıl 815,8 milyar liralık artış yaşandığını ve KOBİ’lerin vadesinde geri ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan kredi borçları ise 58,2 milyar lira olarak açıklandığına dikkat çekti . Bankaların takibindeki KOBİ sayısı ise 355 bin olarak açıklanmasının sektörde yaşanan sorunların göstergesi olduğunu vurguladı. Gürer “Tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan kredi borçları kasım ayında 40,2 milyar lira daha artarak 301,6 milyar lirayı geçtiğini, borcun 238,6 milyar liralık kısmı sektörün kamu bankalarına olan borçlarından kaynaklanıyor. Yerli özel ve yabancı bankaların tarım sektöründe olan kredi alacakları ise 63 milyar lirayı bulduğuna da dikkat çekti

Gürer sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Vatandaşların bu borcunun 1 trilyon 103 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinin, 430 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 16,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 16 milyar liralık artış kaydedildi.Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçları ise 30,8 milyar lira oldu.

Vatandaşların bankalara olan borcunda yıl boyunca 507 milyar liralık, toplam borçlarında ise 513 milyar liralık artış yaşandı.

BDDK’nın verilerine göre vatandaşlar bu yıl ocak-kasım döneminde kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için bankalara toplam 166,1 milyar lira faiz ödediler. Ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre 59,3 milyar lira arttı."

İCRA DOSYALARI ARTAN İCRA DAİRELERİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre 1 Ocak – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 8 milyon 599 bin yeni dosya geldi. Gelen dosya sayısı 2021 yılına göre 588 adet bin arttı. Bu dönemde 7 milyon 928 bin dosya da sonuçlandırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı da bir önceki yıla göre 303 bin adet artış gösterdi.

Gürer, yeni gelen dosya sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttığına dikkat çekti.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise 640 bin adet artarak 30 Aralık 2022 itibariyle 23 milyon 236 bine çıktı. Süreç borç ile süren bir yaşama dönüştü“ diye konuştu.

Gürer” İşçi,çiftçi,esnaf,sanayici,emekli her kesimin artan sorunları karşısında gündemi sürekli saptırıp ekonomik krizi saklamaya çalışan siyasi iktidar seçim sürecinde geçici bir bahar havası estirme çabası içinde.Bütün uğraşlarına karşım çarşı pazar market yangın yeri.Fiyat artışları durmuyor.Yapılan iyileştirmeler alım gücüne yansımadan eriyor.Zor bir yıl daha başladı.Seçim ile mevcut iktidarın gitmesi kısa sürede dengelerin oturmasını sağlar.İsraf ve şaşalı harcamalardan arınan hak,hukuk,adalet ile hakkaniyetli adil bir yaşamın kapısı açılması ile sorunları önemli ölçüde çözülecek ve kısa dönemde ülkemiz insanı yeniden mutlu olacağı dönem başlayacaktır.6 ‘lı masanın çözüm önerileri ile oluşturduğu yeni dönem her kesime soluk aldıracaktır“ dedi .