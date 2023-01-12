CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Bir simit, bir su 13 buçuk lira!'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:28

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini, aksi taktirde emeklilerin yokluğa ve yoksulluğa mahkum edileceğini belirtti. Gürer, kamu memurlarına da verilen ücret artışının yetersiz olduğunu, seyyahen ek artış yapılması gerektiğini söyledi.

"1 SU 1 SİMİT 13 BUÇUK LİRA"

Meclis’e gelirken bir fırından aldığı simit ve suya 13 buçuk lira ödediğini aktaran Gürer, “4 kişilik bir aile, 3 öğün simit ve su tüketirse günlük 162 lira yapıyor, aylıksa 4 bin 860 lira yapıyor. Yalnızca simit ve suyla yaşayan bir ailenin aylık gideri 4 bin 860 lira. Sizin emekliye reva gördüğünüz ise yalnızca 5 bin 500 lira. Eğer bu emekli, büyükşehirlerde yaşıyorsa vereceği kirayla simit ve su da alamıyor” diye konuştu.

"AYLIK BAĞLAMA ORANINI AKP DÜŞÜRDÜ"

2008 yılında AKP iktidarının emeklilere aylık bağlama kat sayısının yüzde 70’ten yüzde 30’a düşürüldüğünü anımsatan Gürer, bu uygulama hayata geçmemiş olsaydı bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olacağına işaret etti.

Gürer, "2008 yılında aylık bağlama oranı yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürüldü. Ne deniyor? 'Biz, emekli maaşının artışını sağladık' Hayır, gasbettiğiniz hakkın bir kısmını iade ediyorsunuz, emeklinin hakkını vermediniz” dedi.

ERDOĞAN’IN ÇAY VE SİMİT HESABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin kurulduğu yıllarda parti genel başkanı olarak yaptığı simit ve çay hesabını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada, ‘Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak?’ diyordu. İşte, ülkeyi bugün bu hâle getirdiniz ve verdiğiniz ücret artışını ‘müjde’ diye veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

KAMU ÇALIŞANLARI BU ÜCRETLE GEÇİNEMEZ

Kamuda çalışanların ücret artışına toplu sözleşmeyle kazanılan yüzde 8’lik hakkı da ekleyerek, bu oranın da sanki zam yapmış gibi lanse edildiğine dikkat çeken Gürer, kamu çalışanlarının bu ücretle geçinebilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle memurların büyükşehirlerde çalışmak istemediklerini de söyledi.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ YARDIMA MUHTAÇ

4 milyon 332 bin 805 hane sosyal yardım aldığı ülkemizde, AKP iktidarı tarafından her 5 kişiden 1'ini sosyal yardıma muhtaç kılındığını ve 15 milyon insanın sosyal yardımla yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Gürer, işçi ve memur aylıklarının yoksulluk sınırının altında olmaması gerektiğini ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI

En düşük emekli aylığının ve emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesi, ilaç katkı payının kaldırılması, yakacak ve kira yardımı yapılması gibi konularda kanun teklifleri verdiklerini hatırlatan Gürer, sanki sadece iktidar partisine mensup milletvekillerinin tekliflerinin görüşülebileceği gibi bir yanlış uygulamadan dolayı bu tekliflerin kabul görmediğini ifade etti.

5 BİN 500 LİRA İLE GEÇİNMEK ZOR

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini, aksi taktirde emeklilerin yine yoksulluğa ve yokluğa mahkum olacağını belirten Gürer, “Emekliler; beyaz eti dahi alamaz duruma gelmişler, sabahları bayat ekmeğin ya da ucuz kıymanın alınabileceği yerlerde kuyruk oluşturuyorlar, pazara çıkamıyorlar, markete gidemiyorlar, torunlarının yüzüne bakacak hâl kalmamış. 5 bin 500 liraya çıktı diye övünüyorsunuz. Bu, övünülecek bir ücret değil, utanılacak bir ücrettir” şeklinde konuştu.

Emeklinin mağduriyetini giderecek düzenlemelerin yapılması, emeklinin, kamu çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi, kamu çalışanlarının ücretlerine seyyanen zam yapılması, daha düşük ücrette kalıp daha çok mağduriyet yaşayanların ücretlerinin artışının da sağlanması gerektiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bir öneride bulunuyoruz; örneğin, ehliyet affını getirin, hiç kimsenin canına kastetmemiş, 1 milyona yakın insan bir nedenle hata işlemiş, ehliyeti alınmış bunların çoğu şoför, bir kez de bunlara af getirin diyoruz, bunu getirip burada gündeme almıyorsunuz. 'Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılı sonunda sorununu çözeceğiz' dediniz, bugün yeni yılın ilk ayının 11'i oldu hâlihazırda olanlarla ilgili Meclis'e bir kanun teklifi getirmediniz.

Taşeron, geçici işçi, mevsimlik, sözleşmeli çalışanlar ne olacaklarını bilmiyorlar çünkü Meclis'te bunlarla ilgili bir kanun teklifi yok. Ücretlilerle ilgili getirdiğiniz artış, enflasyon karşısında alım gücünü destekleyen ve artıran bir artış da değil. O nedenle, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları 'modern kölelik' dediğimiz çalışanın hakkını vermeyen, gasbeden bir anlayışla sürdürülüyor. Bunun, bu ülkeye hayrı olmadığı insanların yaşadığı mağduriyette görülüyor…”