Son Dakika: Ömer Çelik'ten Sinan Ateş açıklaması

02 Ocak 2023 Pazartesi, 18:08

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışamalar devam ediyor.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’den taziye mesajı yayınlamadı ve öne sürülen iddialarla ilgili açıklama yapılmadı. Saldırıya ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları 3 gündür sessizliğini korurken; bugün Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, suikasta ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik ‘iftiralar’ atıldığı, ‘karalama kampanyaları’ ve ‘algı operasyonları’ yürütüldüğü iddia edildi.

"Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, ''Olayın iç yüzünü bilmeden MHP ve Ülkü Ocakları’nı ‘suçlayanlar’ ‘pişman olacak'' denildi.

''BAHÇELİ YORUM YAPMIYORSA BİR BİLDİĞİ VARDIR''

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ve Ülkü Ocakları'nın, Ateş suikastıyla ilgili yorum yapmamasına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

'Ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır.

AKP'DEN İLK SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Yine AKP'de de derin bir sessilik oluşmuştu. AKP'deki bu sessizlik, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e sorulan soru ile bir nebze de olsa bozuldu.

Çelik, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin, "Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada bu olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmak ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada, bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden, yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işin başındadır, adliye işinin başındadır olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili Çelik, “Bizim irademiz 18 Haziran ancak bu tarihle ilgili bazı sıkıntılar var. Ülkemizde bu dönem, hareketli bir dönem. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Ancak bu bir erken seçim çalışması olmayacak. Bu dönemde hem yaz ayı olduğu için halkın seyahati hem de tarımla ilgili gelişmeler oluyor. Tarihin biraz da geriye çekilmesi gibi bir durum var. Bu netleşince açıklama yapılacaktır” dedi.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Çelik, Suriye ile gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

Suriye konusunda, Suriye’de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye’nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu.





Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye’ye ‘haydut devlet’ muamalesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük.





Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI