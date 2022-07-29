CHP'li Onursal Adıgüzel: ‘Yazılımcılar yurtdışına kaçıyor’

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin MYK toplantısında ülkedeki yazılımcı krizine ilişkin raporunu sundu.

Beyin göçünün etkisiyle ülkede yazılım sektöründe nitelikli işgücü açığı oluştuğuna dikkat çekilen raporda, “Yurtdışına giden yetişmiş yazılımcı sayısı, ülkenin içinde bulunduğu koşullar sebebiyle katlanarak artıyor. Özellikle bilişim sektöründe yurt dışı firmalarının tercih edilmesinin bir sebebi de yaşanan kur atakları. 2021’de 3-5 yıl arası tecrübesi olan yazılım geliştiricilerin ortalama yıllık maaşları; Boston’da 104 bin, Tel Aviv’de 94 bin, Amsterdam’da 75 bin, Berlin’de 60 bin, Londra’da 57 bin dolar iken Türkiye’de yalnızda 23 bin dolar. Bu yılın kur atakları göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye’deki gelirler daha da geriye çekildi” denildi.