CHP'li Onursal Adıgüzel: ‘Yazılımcılar yurtdışına kaçıyor’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, beyin göçünün etkisiyle ülkede yazılım sektöründe nitelikli işgücü açığı oluştuğuna dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin MYK toplantısında ülkedeki yazılımcı krizine ilişkin raporunu sundu.
Beyin göçünün etkisiyle ülkede yazılım sektöründe nitelikli işgücü açığı oluştuğuna dikkat çekilen raporda, “Yurtdışına giden yetişmiş yazılımcı sayısı, ülkenin içinde bulunduğu koşullar sebebiyle katlanarak artıyor. Özellikle bilişim sektöründe yurt dışı firmalarının tercih edilmesinin bir sebebi de yaşanan kur atakları. 2021’de 3-5 yıl arası tecrübesi olan yazılım geliştiricilerin ortalama yıllık maaşları; Boston’da 104 bin, Tel Aviv’de 94 bin, Amsterdam’da 75 bin, Berlin’de 60 bin, Londra’da 57 bin dolar iken Türkiye’de yalnızda 23 bin dolar. Bu yılın kur atakları göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye’deki gelirler daha da geriye çekildi” denildi.
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Diyanet'in fetvasına büyük tepki!
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!