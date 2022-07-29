CHP'li Onursal Adıgüzel: ‘Yazılımcılar yurtdışına kaçıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, beyin göçünün etkisiyle ülkede yazılım sektöründe nitelikli işgücü açığı oluştuğuna dikkat çekti.

Sarp Sağkal
29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00
CHP'li Onursal Adıgüzel: ‘Yazılımcılar yurtdışına kaçıyor’
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin MYK toplantısında ülkedeki yazılımcı krizine ilişkin raporunu sundu.

Beyin göçünün etkisiyle ülkede yazılım sektöründe nitelikli işgücü açığı oluştuğuna dikkat çekilen raporda, “Yurtdışına giden yetişmiş yazılımcı sayısı, ülkenin içinde bulunduğu koşullar sebebiyle katlanarak artıyor. Özellikle bilişim sektöründe yurt dışı firmalarının tercih edilmesinin bir sebebi de yaşanan kur atakları. 2021’de 3-5 yıl arası tecrübesi olan yazılım geliştiricilerin ortalama yıllık maaşları; Boston’da 104 bin, Tel Aviv’de 94 bin, Amsterdam’da 75 bin, Berlin’de 60 bin, Londra’da 57 bin dolar iken Türkiye’de yalnızda 23 bin dolar. Bu yılın kur atakları göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye’deki gelirler daha da geriye çekildi” denildi.  


Onursal Adıgüzel CHP Yazılımcı beyin göçü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler