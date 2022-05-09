CHP’li Özgür Karabat: 12 milyon insanın bir sonraki öğünü belirsiz

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, hazırladığı “gıda güvensizliği” çalışmasıyla Türkiye’de 12.2 milyon insanın bu tehditle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

“Bu vatandaşlarımızın sayısı, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla” diyen Karabat, şunları söyledi: “Bu ‘milyonlarca insanın bir sonraki öğünü belirsiz demek. İnsanlar çoğu zaman öğün atlıyor. Yardıma muhtaçlar. Dünyada 5.5 doların altında kazananlar yoksul, 1.9 doların altında kazananlar da aşırı yoksul olarak kabul ediliyor. Türkiye’de asgari ücretle geçinen dört kişilik ailenin her bir ferdi günlük 2.38 dolara yaşıyor. Gıda ve barınmada büyük bir kriz yaşanıyor ama AKP bunu görmezden geliyor. Türkiye aşırı yoksulluğa sürükleniyor.”

Türkiye’de 6.5 milyon insanın da asgari ücretle çalıştığını söyleyen Karabat, “Emeklilerimiz açısından durum daha da vahim” diye konuştu.

Karabat, “2 bin 500 TL emekli maaşı alan emeklilerin hanelerinde üç kişi varsa, kişi başı günlük geliri 1.87 dolar oluyor ve aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. AKP bu tabloyu daha da ağırlaştırmadan derhal erken seçime gitmek zorunda” dedi.