CHP'li Taşçıer'den Bakan Işıkhan'a tepki: 'Yönetmeliğin hangi maddesinde yazıyor'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:21

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:26

Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha toplanmadan 2024 yılı asgari ücretinin yılda bir kez belirleneceği ve ikinci bir artışın olmayacağı önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ardından da Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada "Asgari ücret artışı yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, konuyu TBMM gündemine de taşıyarak Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Taşcıer önergesinde, “Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 7. maddesinde yer alan “ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir” ibaresi sizin için ne anlam ifade etmektedir?” diye sordu.

Taşcıer’in soru önergesiyle ilgili açıklaması;

“ÇALIŞMA BAKANINDAN YANIT BEKLİYORUM: NEREDE YAZIYOR?”

“Sayın Bakanın asgari ücrete tek artış yapma kararlarına gerekçe ararken ifade ettiği, yönetmelikte yazıyor iddiasının peşini bırakmıyoruz. Önergede sorduğum sorulara millet adına yanıt bekliyorum. Asgari Ücret Yönetmeliği’nin hangi maddesinde, asgari ücrete yılda tek sefer artış yapılacağı yazıyor? Bu yönetmeliğin hangi maddesinde çok zorunlu koşullarda Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla asgari ücrette ikinci artış yapılabildiği yazıyor?

Bir kere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın söylediği ifadeler hem doğru değil, hem de bir itirafı da içeriyor. AKP’nin kanun nizam tanımadığını cümle aleme ilan etmiş oluyorlar. Çünkü asgari ücreti belirleme yetkisi hem kanunda hem yönetmelikte yazdığı üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nundur.

Bu komisyonun emekçinin lehine bir karar alamayacak şekilde kurgulanmış olması bir yana, bu haliyle bile yetkisini gasp etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Yönetmelik çok açık şekilde, komisyon kararının kesin olduğunu ve kararı kamuoyuna Komisyon Başkanının açıklayacağını hüküm altına alıyor. Ama bu kural göz ardı edilerek kararı Erdoğan keyfine göre açıklıyor. Bakanın söylemine göre kaç artış yapılacağına da Cumhurbaşkanı talimatıyla karar veriliyor.

Sayın Bakan’dan bunun da cevabını bekliyorum, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kanun ve yönetmelikte yer alan yetkisi hangi yasal düzenlemeye dayanarak Cumhurbaşkanınca kullanılıyor? Keza yönetmelikte yılda tek sefer artış yapılacağına dair bir ibare var ise, 2004’te, 2007’de, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 ve 2023 yıllarında nasıl oldu da yılda iki artış yapıldı? Kanunda ve yönetmelikte açık bir şekilde yazan, “ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir” ibaresi Sayın Işıkhan için ne anlam ifade ediyor, merak ediyorum. Bakan ya yanlış biliyor, ya da milleti göz göre göre kandırmaya çalışıyor, ki ikisi de son derece vahim.”