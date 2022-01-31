CHP'li Tuncay Özkan açıkladı: 'Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor'
Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmezken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, benzine ve motorine yeni zammın beklendiğini duyurdu.
Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara'da benzinin litre fiyatı 14,12 TL olurken, İstanbul'da 14,05, İzmir'de 14,13 TL olarak satılmaya başladı.
Geçen haftalarda gelen zamlardan sonra CHP'li Tuncay Özkan yeni zam için uyarıda bulundu.
1 Ocak'tan bu yana benzine 2,27 TL, mazota ise 3,32 TL zam geldiğini duyuran Özkan, benzine 58 kuruş, motorine de 57 kuruş zam beklendiğini açıkladı.
Özkan'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak'tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor"
Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak'tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 31, 2022
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