CHP'li Tuncay Özkan açıkladı: 'Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 12:27

Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara'da benzinin litre fiyatı 14,12 TL olurken, İstanbul'da 14,05, İzmir'de 14,13 TL olarak satılmaya başladı.

Geçen haftalarda gelen zamlardan sonra CHP'li Tuncay Özkan yeni zam için uyarıda bulundu.

1 Ocak'tan bu yana benzine 2,27 TL, mazota ise 3,32 TL zam geldiğini duyuran Özkan, benzine 58 kuruş, motorine de 57 kuruş zam beklendiğini açıkladı.

Özkan'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak'tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor"