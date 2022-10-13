CHP’li Vehbi Bakıroğlu, ‘Çiğ sütte destek 1.5 lira olmalı’ dedi

13 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Çiğ sütte fiyat isyanı sürüyor. Üreticilerin çağrılarına karşın Tarım Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi (USK), 10.5 lira olarak beklenen fiyatı 8.5 lira olarak açıkladı. Bakanlığın 1 liradan 20 kuruşa düşürerek daha sonra 50 kuruşa çıkardığı destek ile üreticinin eline toplamda 9 lira geçecek.

Güncel durumu yorumlayan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, öncelikle desteklemelerin artması ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti. Çiğ süt desteğinin 1.5 lira olması gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “Gelen her zam marketteki süt ve süt ürünlerinin fiyatının artmasına neden oluyor. Market fiyatları artınca, tüketim düşüyor, tüketim düşünce süt para etmiyor maliyetin altında ezilen yetiştirici süt hayvanlarını kestirmek zorunda kalıyor, üretim azalıyor. Üretim azalınca süt ürünleri tekrar zamlanıyor. Mağdur olan hep yetiştirici oluyor.”

PİYASADAKİ RAKAMLAR SÜT KONSEYİ’Nİ AŞTI

Yeni USK fiyatı sonrası, piyasada oluşan fiyatlar ise daha yukarıda oluştu. Örneğin Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, küçük aile işletmelerinden aldığı soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatını 15 Ekim itibarıyla 9 liraya çıkardı. Birlik Başkanı Osman Türkman, 50 kuruş prim ve nakliye ile fiyatın 10 TL’ye çıktığını söyledi. İzmir’de önemli süt firmalarından Cactus Farms’ın açtığı ihale ise 10.70 TL+ KDV fiyatı ile sonuçlandı.