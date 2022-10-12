Gaziantep'te çiğ süt fiyatı USK'nın açıkladığı rakamın üstünde

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:15

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, küçük aile işletmelerinden aldığı soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatını 15 Ekim 2022 tarihi itibariyle 9,00 TL olarak belirledi.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, "Gaziantep’te şu anda küçük aile işletmelerinden litresini 7.50 TL'den toplamış olduğumuz 1 litre soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatını yüzde 20 arttırarak 15 Ekim'den itibaren 9.00 TL'ye çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

"FİYAT 10.00 TL'NİN ÜZERİNDE"



9.00 TL'nin üreticiye net ödenecek tutar olduğunu ifade eden Türkman, "Bu rakama nakliye ve 50 kuruşluk devlet desteği dahil değildir. Devlet desteği ve nakliye bedeli de eklendiğinde söz konusu fiyat 10.00 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Bu rakam bu gün itibarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamdır" dedi.

Türkman, "Birliğimizin süt topladığı işletme büyüklükleri 1 ile 25 baş arasındaki hayvancılık işletmeleri, yani en küçük aile işletmeleri olduğu dikkatiyle bakılırsa fiyatın daha da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyatla damızlık inek kesiminin bir miktar da olsa azalacağını ve süt üretiminin artmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Yeni fiyatın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatına yüzde 13.3 zam yaparak, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdiğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de 50 kuruşa çıkarılan çiğ süt destek primi ile üreticinin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçeceğini açıklamıştı.