CHP'li Veli Ağbaba: 10 milyon çalışan kayıt dışı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, resmi verilere göre 6 milyon 745 bin kayıt dışı çalışan olduğunu, bunun göçmenlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu belirtti.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00
CHP'li Veli Ağbaba: 10 milyon çalışan kayıt dışı
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İlk 5 ayda kayıt dışı çalışanın 1.5 milyon arttığını söyleyen Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kayıt dışı istihdam iktidarın desteği ile patladı. Kayıt dışının tüm çalışanlara oranı yüzde 27. Göçmenler eklendiğinde her 3 kişiden 1’i kayıtsız. Ayrıca kayıt dışı çalışma sadece kişilerin sağlık, emeklilik ve benzeri sosyal güvenlik haklarından mahrum kalması sonucunu doğurmuyor. Aynı zamanda bu kayıt dışı milyonların sağladığı üretimin de işyerleri için vergilendirilmemiş bir haksız kazanca dönüşmesine de neden oluyor. Çifte kayıp yaşanıyor.” 


CHP Veli Ağbaba

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