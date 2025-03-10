Emekli ikramiyelerinin, bayramdan önceki perşembe ve cuma günü yatırılması planlanıyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan, emekli ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesini de öngören kanun teklifi Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasından sonra ikramiyelerin bayramdan önceki 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.

Emekli ikramiyelerinin, bayramdan önceki perşembe ve cuma günü yatırılması planlanıyor
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ANKA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:53

AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 13 Mart Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Kanun teklifinde, "5510 sayılı Kanun’un ek 18. maddesi uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin TL tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi" öngörülüyor. Teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması ve kanunlaşması bekleniyor.

AKP'li kaynaklar, hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında emeklilere yapılacak 4 biner lira ikramiyenin bütçeye maliyetinin 127 milyar TL olarak hesaplandığını belirtti.  

Yetkililer, teklifin yasalaşmasının ardından 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri emeklilerin hesaplarına yatırılacak şekilde planlama yapıldığını bildirdi.

Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar-1 Nisan Salı 2025 tarihlerinde kutlanacak. 


 


Etiketler: #Emekli #bayram ikramiyesi

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