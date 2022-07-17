CHP'li Veli Ağbaba: 'Yılın ilk 6 ayında 58 bin esnaf iflas etti'

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geçen dört yılda ekonomideki bozulma, küçük esnaf ve şirketleri de iflasa sürükledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, esnaf sicil gazetesi verilerinden başkanlık sisteminin dördüncü yılında yaşanan esnaf iflaslarını derledi. Geride kalan dört yılda yarım milyona yakın esnafın işini kaybettiğini vurgulayan Ağbaba, “Adım adım geliyorum diyen ekonomik kriz son iki yılda önü alınamaz bir buhrana dönüştü. Başkanlık sistemi küçük esnafın sonunu getirdi. 2018’den 2022’nin mayıs ayına kadar geçen sürede 479 bin 736 esnaf meslekten ve sicilden terkinini yaptı” dedi.

Ağbaba, “Sadece bu yılın ilk altı ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. 2018’den Mayıs 2022’ye kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti” bilgisini paylaştı.

Ağbaba, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı bu süreçte şirketler ve gerçek kişi ticari işletmeleri bir bir kapısına kilit vurmaya başladı. Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması şirketleri ve ticari işletmeleri tek tek kapanmasına neden oldu. İşletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz. En nihayetinde ülke ekonomisi yaşanan iflaslar neticesinde tamamen durma noktasına gelecek.”