AKP’li yurttaş esnafı çileden çıkardı: “Haymanalıyım Haymana”
AKP’li bir yurttaş sokak röportajı sırasında ekonomiden ve doların geldiği seviyeden dolayı isyan eden yurttaşı çileden çıkardı.
AKP’li yurttaşların hemen hemen her gün ilginç açıklamalar yaptığı sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Medya Ankara isimli YouTube kanalına yapılan röportajda dolardan ve ekonomiden şikayet eden bir esnafın AKP’li bir yurttaşla tartışması gündem oldu.
Esnaf doların ve enflasyonun yüksekliğinden şikayet ederken, AKP’li yurttaşın “Sana ne dolardan?” sözleri esnafı çileden çıkardı. Esnafın tepkilerine cevap veremeyen AKP’li yurttaş ‘nerelisin’ sorusu yöneltti.
Esnafın “Haymanalıyım” demesi üzerine AKP’li yurttaş “Neden Haymana’da açmıyorsun git Haymana’da aç dükkanı” dedi. Bu sözler üstüne esnaf daha da sinirlendi.
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