CHP'li Veli Ağbaba'dan kamu bankalarına promosyon tepkisi
CHP'li Veli Ağbaba, kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyona ilişkin, "Kamu bankalarınca yapılan düşük ödemeler bu enflasyon ortamında kabul edilemez. Kamu bankaları promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, kamu bankaları tarafından emeklilere ödenen promosyon oranlarını değerlendirdi.
Özel bankaların emeklilere 7 bin liraya varan promosyon ödemesinde bulunurken kamu sermayeli bankalarca ödenen promosyonun bunun çok altında kaldığını belirten Ağbaba, kamu bankalarının en fazla 750 lira promosyon ödediğini bildirdi.
Ağbaba, şunları kaydetti:
"Kamu bankalarınca yapılan düşük ödemeler bu enflasyon ortamında kabul edilemez. Kamu bankaları promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmelidir. Asgari ücret altında maaş alan emeklilerimiz banka promosyonları ile bir nebze de olsun enflasyon karşısında kendilerini korumak istemektedirler. Milyonlarca emekliye maaş ödemesi yapan kamu bankalarının şu an emeklilerimize sundukları promosyon tutarları, özel bankaların katbekat altındadır. Milyonlarca emekliye maaş ödemesi yapan kamu bankalarının emekli promosyon tutarını özel bankalar seviyesine çıkarması ve SGK'nin gerekli düzenlemeyi yaparak promosyon artışlarını bir kritere bağlaması gerekmektedir."
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