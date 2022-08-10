TÜİK'in işsizlik rakamlarına CHP'li Veli Ağbaba'dan sert tepki: 'TÜİK yine İŞKUR'a yakalandı'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:44

TÜİK, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre, haziranda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 10,3 seviyesinde.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in verilerini İŞKUR’un yalanladığını belirtti. Haziran ayı işsizlik verilerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendiren Ağbaba, “TÜİK’e göre kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İŞKUR’a göre aynı dönemde kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 31 bin kişi artarak 3 milyon 568 bin oldu” dedi.

Ağbaba ayrıca TÜİK ile İŞKUR verileri arasındaki yıllık işsiz sayısındaki artış farkına dikkat çekerken, “İŞKUR’A iş başvurusu yapanları herhalde TÜİK istihdam ediyor. Aradaki bunca farkın başka izah edilebilecek bir yanı yoktur” sözleriyle verileri eleştirdi.

“İŞKUR’UN HAZİRAN AYI İŞSİZ SAYISI, TÜİK’İN RESMİ İŞSİZ SAYISINI GEÇMİŞ OLDU”

Ağbaba’nın değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

“TÜİK’e göre kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İŞKUR’a göre aynı dönemde kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 31 bin kişi artarak 3 milyon 568 bin oldu. Bir başka deyişle kendisine kayıtlı verileri açıklayan İŞKUR’un haziran ayı işsiz sayısı, ankete dayalı verileri açıklayan TÜİK’in resmi işsiz sayısını geçmiş oldu. TÜİK’in acemi sihirbazlığı bu ayda kendini ele vermiş oldu. Ayrıca yine TÜİK verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı haziran ayında yüzde 20,4 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ile dar tanımlı işsizlik oranı arasında ise tam iki katlık fark oluşmuş durumda.

“ARADAKİ YARIM MİLYONLUK FARKIN BAŞKA İZAHI YOKTUR”

TÜİK verilerine göre son bir yılda işsiz sayısındaki artış 30 bin kişi ile sınırlı. 2021 Haziran ayında 3 milyon 511 bin olan resmi işsiz sayısı, Haziran 2022’de 2 milyon 541 bine yükselmiş görünüyor. Lakin İŞKUR verilerinde ise yıllık işsiz sayısındaki artış bunun tam tersi. 2021 Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950 bin kişi iken kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2022’de 3 milyon 568 bin kişiye yükselmiş olarak görülüyor. İŞKUR verilerine göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısındaki artış 616 bin. Demek ki İŞKUR’a iş başvurusu yapanları TÜİK istihdam etmektedir. Aradaki yarım milyonluk farkın başka izahı yoktur.”