İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak

Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:01

Güncelleme: 12.04.2024 - 09:02

İktidarın CHP'li belediyelere yönelik maddi engellemeleri hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak bir engel de; 31 Mart'taki yerel seçimlerde yıllar sonra CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gelmek üzere.

İGA 'SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRACAK' İDDİASI

Buna göre İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren Bursa-İstanbul Havalimanı seferlerini sonlandırmak zorunda kalacak.

