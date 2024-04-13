Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmelerini sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı alan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmelerini sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
Abone Ol google-news

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamada bulunan İGA, şunları ifade etti:

“İstanbul Havalimanı ile Bursa arasında gerçekleştirilen otobüs seferleriyle ilgili olarak, İGA ve BURULAŞ arasında 04.04.2021 tarihinde imzalanan üç yıllık sözleşmenin süresi bu yıl dolmuştur. Sözleşmenin yenilenmeme kararı, 19 Mart tarihinde yani seçim tarihinden daha önce bildirilmiştir. Bu durumun Bursa’daki yerel seçim süreçleriyle yakından uzaktan kesinlikle bir ilgisi yoktur.

Yolcularımızın herhangi bir mağduriyet yaşaması kesinlikle söz konusu değildir. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) üyesi İstanbul Seyahat A.Ş. 15.04.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı - Bursa istikametinde aynı sefer planlama ile karşılıklı seferlerine başlayacaktır.

Sözleşmenin yenilenmemesi ve İstanbul Seyahat A.Ş. ile yeni bir anlaşma yapılması, maliyet ve hizmet kalitesi gibi ticari ve operasyonel faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu tür iş ilişkilerinde karşılıklı fayda ve etkinlik esastır.

Dünyanın en başarılı havalimanlarından biri olarak yolcularımıza ve kamuoyuna yönelik hizmetlerimizi en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz.”


Bursa Büyükşehir Belediyesi haberleri İstanbul Havalimanı haberleri Sözleşme haberleri açıklama haberleri

İlgili Haberler

İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak

İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak
Son sigara grubuna da zam geldi!

Son sigara grubuna da zam geldi!
Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı

Sağlık memuruna sigara kaçakçılığından gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan memleketi Trabzon'da 'yeni dönem' vurgusu: 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'

İmamoğlu'ndan memleketi Trabzon'da 'yeni dönem' vurgusu: 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’

Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!

Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da teleferik faciası... Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden 'ruhsat' açıklaması geldi

Antalya'da teleferik faciası... Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden 'ruhsat' açıklaması geldi
Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!

Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!