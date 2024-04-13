Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmelerini sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:38

Güncelleme: 13.04.2024 - 17:38

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamada bulunan İGA, şunları ifade etti:

“İstanbul Havalimanı ile Bursa arasında gerçekleştirilen otobüs seferleriyle ilgili olarak, İGA ve BURULAŞ arasında 04.04.2021 tarihinde imzalanan üç yıllık sözleşmenin süresi bu yıl dolmuştur. Sözleşmenin yenilenmeme kararı, 19 Mart tarihinde yani seçim tarihinden daha önce bildirilmiştir. Bu durumun Bursa’daki yerel seçim süreçleriyle yakından uzaktan kesinlikle bir ilgisi yoktur.

Yolcularımızın herhangi bir mağduriyet yaşaması kesinlikle söz konusu değildir. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) üyesi İstanbul Seyahat A.Ş. 15.04.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı - Bursa istikametinde aynı sefer planlama ile karşılıklı seferlerine başlayacaktır.

Sözleşmenin yenilenmemesi ve İstanbul Seyahat A.Ş. ile yeni bir anlaşma yapılması, maliyet ve hizmet kalitesi gibi ticari ve operasyonel faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu tür iş ilişkilerinde karşılıklı fayda ve etkinlik esastır.

Dünyanın en başarılı havalimanlarından biri olarak yolcularımıza ve kamuoyuna yönelik hizmetlerimizi en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz.”