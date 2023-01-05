"Sevda Mecburi İstikamet" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Çağan Irmak'ın geçtiğimiz sonbaharda çekimlerini tamamladığı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. "Sevda Mecburi İstikamet" filminin konusu nedir, oyuncuları kim? "Sevda Mecburi İstikamet" filmi nerede çekildi?
Yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi "Sevda Mecburi İstikamet", 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini konu alıyor.
"SEVDA MECBURİ İSTİKAMET" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez ve Nergis Öztürk eşlik ediyor.
"SEVDA MECBURİ İSTİKAMET" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Yeşilçam döneminde ünlü bir oyuncu olan Selim'in, kızıyla yarım kalan hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.
"SEVDA MECBURİ İSTİKAMET" FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Sevda Mecburi İstikamet, 6 Ocak 2023’ Cuma günü seyirciyle buluşacak.
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