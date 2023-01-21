Christine Lagarde Faiz artışlarında rotamızı korumalıyız

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyon zirve yapmış gibi görünse bile mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

20 Ocak'ta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuşan Lagarde, "2022'de gözlemlediğimiz bu dayanıklılık sürecini de sürdürmeliyiz. Para politikaları konusunda benim parolam ‘rotanızı değiştirmeyin’dir” ifadelerini kullandı.

Lagarde ve bazı AMB meslektaşlarının, gelecek ay beklenen yarım puanlık bir hareketin ardından faiz artışlarının hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki önerilere karşı bir görüşe sahip oldukları biliniyor.

Manşet enflasyon tekrar tek haneli rakamlara gerilerken, temel fiyat artışları Aralık ayında rekor seviyeye ulaşmıştı. Öte yandan ekonomi, artan faizlere rağmen direncini kanıtlıyor.

AMB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot Perşembe günü, faiz kararlarında birden fazla yarım puanlık artış olacağını söyledi. Fransız meslektaşı Francois Villeroy de Galhau da, faizlerin yaza kadar zirve yapması ve ardından bir süre bu seviyede kalması gerektiğini söyledi.

Lagarde, hane halklarını ve işletmeleri enerji krizinden korumak için yapılan aşırı ve odaksız hükümet harcamalarının, enflasyonu artırması halinde AMB'nin daha fazla harekete geçmesine yol açabileceği konusunda uyardı.

AMB Başkanı"Umarım 2023'te maliye politikası para politikasına karşı döngüsel bir şekilde çalışmaz. Gerekenden fazlasını yapmaya zorlanmamıza gerek yok" dedi.