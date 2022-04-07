ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA
07 Nisan 2022 Perşembe, 13:24
ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı
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Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Covid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.


Avrupa Merkez Bakası ECB Başkanı Covid-19

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