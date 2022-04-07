ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Covid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.
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