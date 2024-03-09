Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:30
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dün sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 63 milyon 752 bin 293 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 21 milyon 376 bin 707 lira olarak belirlendi.

 


Çiftçiler haberleri çiftçi haberleri tarımsal haberleri tarımsal destek ödemeleri haberleri

İlgili Haberler

Çiftçi tarlasındaki mibzerin altında kaldı!

Çiftçi tarlasındaki mibzerin altında kaldı!
Adanalı çiftçiler teyakkuzda: Akdeniz meyve sineğinden daha tehlikeli! 'Ülkemize girerse 5 yılda bahçeleri kaybederiz'

Adanalı çiftçiler teyakkuzda: Akdeniz meyve sineğinden daha tehlikeli! 'Ülkemize girerse 5 yılda bahçeleri kaybederiz'
Çiftçilere ‘fare’ uyarısı: “Kış olmadığı için fareler çoğaldı”

Çiftçilere ‘fare’ uyarısı: “Kış olmadığı için fareler çoğaldı”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı: 'Senin iftiralarının, mevcut iktidardan bir farkı yok!'

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı: 'Senin iftiralarının, mevcut iktidardan bir farkı yok!'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
AKP’yi yenen aday...Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

AKP’yi yenen aday...Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!