Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:30

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:30

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dün sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 63 milyon 752 bin 293 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 21 milyon 376 bin 707 lira olarak belirlendi.