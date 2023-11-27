Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı...

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:52

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla emeklilere müjdelenen bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyenin çalışanlara ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara verilmemesi tepki topladı.

Tepkiler sonrası seçim öncesi risk almak istemeyen hükümet, geri adım attı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını belirtti.

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren düzenleme ne zaman yasalaşacak? Çalışan emekliler ikramiyeyi ne zaman alacaklar?

Öte yandan yeni yılın gelmesine sayılı gün kaldı. Gözler yeni dönemde emeklilere ve memurlara yapılacak olan maaş zammında olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere toplamda yüzde kaç oranında zam olacak?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

Bayram milliyet.com.tr’ye şunları söyledi:

“Emeklilerimiz en düşük emekli maaşına artış yapılmaması nedeniyle enflasyonist ortamda biraz mağdur olmuşlardı. 2023 senesinin başında en düşük emekli maaşı 5500 TL’ydi, nisan ayında 7500 TL’ye artırıldı. Ancak ara dönemde sabit kaldı. Bu da en düşük emekli maaşı alanlara ilişkin bir hayal kırıklığı oluşmuştu. 5 bin TL ikramiye ile birlikte ara zam verilmiş oldu. Asıl zam sene başı itibarıyla olacaktır.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliye ikramiye düzenlemesinde yasal süreç torba yasa ile olacak. Düzenlemenin torba yasa içerisine konulması bekleniyor. 5 bin TL ikramiye, emeklilerin gelecek ay zamanında alacakları maaş takvimine yetişecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 8506 TL’yken, en düşük emekli maaşı 5500 TL seviyesindeydi. Asgari ücret 11 bin 402 TL seviyesine yükseldi ancak en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesinde kaldı. En düşük emekli maaşı ile asgari ücretli arasındaki makas yüzde 88 seviyesinden yüzde 66’ya geriledi.

En düşük emekli maaşı alanların refah kaybına dikkat edilmesi adına ben maaşların 12 bin 250 TL seviyesine kadar artırılacağını düşünüyorum. Çünkü ara dönemde en düşük emekli maaşı alanlara ek zam olmadı. 15 milyon emeklinin yüzde 60’ı yani 9 milyon kişisi en düşük maaşı alıyor. Emeklilerin başka bir geliri olmadığı, evinin kira olduğunu düşünürsek bu seviye büyükşehirlerde geçimin mümkün olmadığı bir maaş düzeyidir.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Emeklilerin yeni dönemde hak ettikleri zam tutarı, yüzde 38 ile yüzde 40 arasında bir enflasyon farkıdır. Memur emeklilerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 9 refah payı verilecek. Son dönemde memur emeklilerine hangi oranda artış yapıldıysa işçi ve Bağ-Kur emeklilerine aynı şekilde artışlar yapıldı. Ben tüm emeklilere sene başı itibarıyla yüzde 50 oranında artış yapılacağını düşünüyorum.”